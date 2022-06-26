Власти Турции пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые бы побудили Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала CNNTurk.

"Мы ждем конкретных действий со стороны Швеции и Финляндии, но шагов, которые бы нас удовлетворили, пока не предпринято. До этой стадии мы еще не дошли, а когда достигнем ее, вопросов не останется. Говоря о конкретных шагах, мы имеем в виду борьбу с терроризмом", - сказал Октай, комментируя позицию Турции в преддверии саммита НАТО в Мадриде.

Он добавил, что Турция не хочет, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО.

"Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет", - добавил вице-президент.

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия отказалась выполнять условия Турции по экстрадиции курдов для вступления в НАТО. В частности, Финляндия отказывается выдавать Анкаре курдов, обвиняемых в связях с террористами.

После этого президент Финляндии признал, что страна вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшее время.

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