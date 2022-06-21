Скорее всего Финляндия не сможет вступить в НАТО в ближайшее время. Она не смогла договорится с Турцией, которая выставила ряд условий для того, чтобы не блокировать ее вступление в Альянс. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё.

В частности, отвечая на вопрос о том, станет ли Финляндия членом НАТО до сентября, глава государства сказал, что не хочет давать точных оценок.

"Возможно [мы вступим в НАТО к этому моменту], но также возможно, что не будем членами", — прокомментировал он.

Напомним, Финляндия отказалась выполнять условия Турции для вступления в НАТО, в частности, выдать Анкаре курдов, обвиняемых в связях с террористами.

Ранее мы публиковали список из 10 условий, которые Эрдоган выдвинул Швеции и Финляндии, чтобы не блокировать их вступление в НАТО.

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