Турция не считает саммит НАТО, который состоится на следующей неделе, окончательным сроком для разрешения своих возражений против присоединения Финляндии и Швеции к военному союзу.

Об этом сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки в Брюсселе не стали прорывными.

"Мадридский саммит НАТО не крайний срок, поэтому наши переговоры будут продолжены. Существование террористических организаций должно прекратиться в этих странах. Именно этого мы ожидаем и от Финляндии, и от Швеции", – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал встречу конструктивной, но признал, что законные опасения Турции до сих пор полностью не учтены.

Между тем неделю назад тот же Столтенберг заявил, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство, чтобы выполнить требования Турции по вступлению в НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите НАТО в Мадриде турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделает заявление, что Анкара не пойдет на компромисс и не отойдет от своей позиции по поводу стран, поддерживающих терроризм.