НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28-30 июня как крайний срок для приема Финляндии и Швеции, который затянулся из-за возражений Турции.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

"Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии", - сказал Солтенберг, отвечая на вопросы журналистов, сможет ли НАТО снять возражения Турции против приема этих двух стран к моменту его проведения.

"То есть, альянс готовится отложить приём Финляндии и Швеции "на потом". Пока скандинавские страны не договорятся с Турцией.

А те, судя по последним новостям, договариваться особо не торопятся", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Финляндия отказалась выполнять условия Турции по экстрадиции курдов для вступления в НАТО.

Также мы публиковали список из 10 условий, которые Эрдоган выдвинул Швеции и Финляндии, чтобы не блокировать их вступление в НАТО.

Ранее в Финляндии уже заявляли, что не будут депортировать курдов, как требует Турция. Таким образом Финляндия пока отказывается выполнять главное требование, которое выдвигает Турция по поводу своего согласия на вступление страны в НАТО.

Кроме того, "Страна" писала, что глава МИД Финляндии заявил, что рассчитывал на более быстрое принятие страны в Североатлантический альянс.