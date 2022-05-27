На этой неделе состоялись переговоры Швеции и Финляндии с Турцией по поводу требований Анкары для вступления этих стран в НАТО. Стороны не сумели достичь особого прогресса в этом вопросе.

Об этом пишет Reuters.

Переговоры длились пять часов и включали сначала двухсторонние встречи турецких чиновников и представителей отдельно Швеции, отдельно Финляндии, а потом и совместные трехсторонние переговоры.

"Это непростой процесс. Они должны предпринять конкретные шаги, что будет непросто. Дальнейшие переговоры будут продолжаться. Но дата не кажется очень близкой", - отметил высокопоставленный турецкий чиновник.

По данным издания, стороны не договорились даже касательно сроков следующей встречи, что означает, что Турция продолжит блокировать расширение НАТО.

Анкара сомневается, что компромисс удастся найти до саммита в Мадриде в конце июня.

Ранее Турция в очередной раз заявила, что без учета ее требований Швеция и Финляндия не вступят в НАТО.

Также Анкара официально опубликовала свои требования:

1. Прекращение поддержки терроризма (Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена);

2. Прекращение финансирования терроризма (тоже курды);

3. Прекращение поставок оружия Рабочей партии Курдистана;

4. Отмена оружейного эмбарго в отношении Турции;

5. Глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом.