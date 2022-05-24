Турция официально опубликовала требования к Швеции и Финляндии, выполнение которых необходимо для одобрения их заявок на вступление в НАТО.

Условия приведены в Твиттере Управления связи Турецкой Республики.

Требований всего пять:

1. Прекращение поддержки терроризма (Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена);

2. Прекращение финансирования терроризма (тоже курды);

3. Прекращение поставок оружия Рабочей партии Курдистана;

4. Отмена оружейного эмбарго в отношении Турции;

5. Глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Финляндии заявили, что не будут менять свои законы в угоду Турции, чтобы получить ее согласие на свое вступление в НАТО. Однако ведут переговоры с Анкарой по спорной теме. Президент Финляндии Сайли Нийнисте сказал, что провел "открытые и прямые" переговоры с Эрдоганом, после которых тот согласился продолжить тесный диалог.

Напомним, 19 мая Турция сообщила НАТО, что будет блокировать вступление Швеции и Финляндии.

"У Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые являются "очагом терроризма", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.