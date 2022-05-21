Швеция и Финляндия ведут переговоры с президентом Турции по поводу ее согласия на их вступление в НАТО
В Финляндии заявили, что не будут менять свои законы в угоду Турции, чтобы получить ее согласие на свое вступление в НАТО. Однако ведут переговоры с Анкарой по спорной теме.
Об отказе менять законы сказал спикер финского парламента Матти Ванханен, пишет ТАСС.
Ванханен пояснил, что страна не может экстрадировать "невинных людей". Речь идет о представителях курдской оппозиции, которых Анкара считает государственными преступниками и которые укрылись в Финляндии.
К тому же президент Турции Реджеп Эрдоган снова заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в НАТО.
В то же время премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон по итогам проведенного телефонного разговора с президентом Турции по поводу членства королевства в НАТО заявила, что надеется на укрепление двусторонних отношений, в том числе по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.
"Ценю сегодняшнюю беседу с президентом Турции Эрдоганом по вопросу заявки Швеции в НАТО. Мы надеемся на укрепление наших двусторонних отношений, в том числе по вопросам мира, безопасности и борьбы с терроризмом", - написала она в Twitter.
В свою очередь, президент Финляндии Сайли Нийнисте смягчил риторику спикера парламента и сказал, что провел "открытые и прямые" переговоры с Эрдоганом, после которых тот согласился продолжить тесный диалог.
Напомним, Турция сообщила НАТО, что будет блокировать вступление Швеции и Финляндии.
Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган объяснил отказ одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии.