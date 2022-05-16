Появился расширенный комментарий президента Турции Эрдогана, почему он выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

"Мы не можем сказать "да" присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции. Даже в их парламентах есть сторонники терроризма. Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций. Они заявляли, что не будут экстрадировать террористов. Турция не одобрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Они едут нас уговаривать? Пусть не обижаются, но им не стоит питать иллюзий на этот счет. Пусть не утруждают себя!" - сказал Эрдоган.

"Судя по всему, президент Турции сильно недоволен тем, что эти две страны дают убежище сторонникам Курдской рабочей партии (в Турции считается террористической), а также сторонникам Гюлена - врагам Эрдогана. И не выдают их туркам.

Потому Эрдоган будет требовать от Финляндии и Швеции поменять позицию. Но это обоим странам будет крайне сложно сделать, не потеряв своё лицо и не отказавшись от собственных демократических процедур по предоставлению убежища", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Турция объяснила свою позицию по заявкам в НАТО Швеции и Финляндии. Страна не возражает по поводу расширения НАТО, но выступает против поддерживающих террористов стран.

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что "народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана".

Эрдоган уже говорил, что оба государства стали прибежищем для членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами. Теперь Турция требует от финнов и шведов "пресечь террористическую деятельность".