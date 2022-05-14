Несмотря на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не относится положительно к решению НАТО принять Финляндию и Швецию, Анкара заявила, что не против членства этих стран в Альянсе. Но требует переговоров с ними.

Об этом со ссылкой на советника Эрдогана Ибрагима Калына пишет Reuters.

Отметим, Эрдоган ранее говорил, что оба государства стали прибежищем для членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами.

Теперь Турция требует от финнов и шведов "пресечь террористическую деятельность".

"Мы не закрываем дверь (НАТО - Ред). Но мы в целом поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции", - заявил Ибрагим Калын.

Отметим, что в Альянсе решения принимаются консенсусом - то есть при согласии всех членов НАТО, куда Турция вошла при первом его расширении - в 1952 году.

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

В России заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями, ведь Финляндия имеет общую длинную границу с Россией.