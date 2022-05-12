Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, приравнявший возможное вступление Украины в Евросоюз к вступлению в НАТО, заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает эти территории возможными целями для военных РФ.

Об этом зампостпреда России при ООН сообщил в интервью британскому изданию UnHerd News.

"Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ", - сказал Дмитрий Полянский.

Ранее мы писали, что в МИД РФ пригрозили "ответными шагами военно-технического характера" в случае вступления Финляндии в НАТО. В конце прошлого года Россия также заявляла, что примет шаги "военно-технического характера" если НАТО не откажется от расширения на восток. После того как НАТО отвергло эти требования, РФ начала вторжение в Украину.

Также "Страна" сообщала, что сегодня президент и премьер-министр Финляндии официально поддержали срочную подачу заявки на вступление в НАТО. Теперь решение должен одобрить парламент.