Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщивший, что Москва не видит дипломатических путей решения конфликта в Украине, заявил, что позиция РФ по поводу намерений Киева вступить в Евросоюз изменилась.

Об этом он сказал в интервью британскому онлайн-журналу UnHerd.

Полянский проинформировал, что позиция России по поводу намерений Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО - то есть против.

"В общем, Россия сейчас показывает, что позиция ее по Украине в сравнении с концом марта изменилась", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, во время переговоров в Стамбуле в конце марта Москва давала понять, что она не против вступления Украины в ЕС.

Ранее мы сообщали, что по словам МИД РФ, переговоры Киева и Москвы находятся в состоянии стагнации.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.