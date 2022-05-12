Москва сейчас не видит дипломатических вариантов решения ситуации в Украине.

Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает "РИА-Новости".

Причиной отсутствия таких вариантов Полянский называет "позицию украинской власти".

Напомним, Зеленский заявил, что "с каждой новой Бучей" теряет интерес к переговорам с Москвой.

Ранее "Страна" сообщала, что сейчас переговоры между странами "застопорились". Зеленский назвал минимальные условия для возобновления мирных переговоров Украины с Россией: это возвращение российских войск на позиции до 24 февраля.

Также мы писали, что по словам МИД РФ, переговоры Киева и Москвы находятся в состоянии стагнации.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.