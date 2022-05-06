Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимых условиях для возобновления переговоров с Россией и о том, что может им помешать.

Об этом Зеленский заявил перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

"Минимальным шагом, чтобы мы начали нормально разговаривать, чтобы разблокировать дипломатический формат относительно остановки войны между Украиной и Россией, должно быть восстановление ситуации, которая была до полномасштабного вторжения, до 24 февраля. Им нужно отойти на действовавшие в то время линии соприкосновения и разграничения, вывести войска за эти линии. Тогда можно будет говорить. И им нужно тоже с нами говорить для того, чтобы отойти", - сказал президент.

Зеленский добавил, что должны быть предприняты дипломатические шаги, чтобы возвратить украинские территории.

"Я был избран президентом Украины, а не мини-Украины", -заявил Зеленский.

Кроме того, президент высказался и о том, что может помешать переговорам.

"Мариуполь не будет сдан, потому что там уже нечего сдавать – Мариуполь полностью разрушен. Они там убили все живое. Там осталось небольшое количество людей, военных и гражданских, на заблокированной "Азовстали". Мариуполь можно было бы разблокировать раньше, если бы у нас было нужное нам вооружение. Это больше невозможно.

Если в ситуации с "Азовсталью" российские силы убьют людей, которых сейчас гуманитарным путем можно обменять, если речь идет о военных, или отпустить, если говорить о гражданских, а также помочь раненым, будь то военные или гражданские – то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне", - добавил Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский не видит признаков скорого завершения войны Украины и России.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский объявил начало второго этапа в войне России и Украины.