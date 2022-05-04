В российско-украинской войне начался второй этап.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 4 мая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

По его словам, главная задача Украины на этом этапе – максимально вытеснить Россию с нашей территории, поскольку продвижение армии противника уже остановлено.

"Цель любого украинца – восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах. Я понимаю, что невозможно все и сразу. Сперва нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже вступит в силу дипломатия. Сегодня желательно было завершить первый этап, и мы его завершили – остановили Россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на замороженный конфликт с РФ.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.