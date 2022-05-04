В среду, 4 мая, идет уже 70-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия пытается наступать от Изюма. Идут бои вблизи Лимана Донецкой области.

Вчера в Авдеевке после того, как РФ обстреляла коксохимический завод, погибли 10 человек. Рабочие ждали автобуса на остановке, который должен был их развезти после смены. Всего только за вчерашний день в Донецкой области погиб 21 мирный житель.

Продолжаются обстрелы Луганской области.

Вечером 3 мая последовало шесть ударов по железнодорожным станциям в центре и на западе страны. В том числе ракетным ударам подвергся Львов из-за чего в городе начались проблемы с электричеством и подачей воды. Также прилеты были на Закарпатье, в Кировоградской области.

Об итогах за 3 мая читайте в материале "Страны".

Ниже хроника событий 4 мая. В ней мы собираем главные новости о том, как борется и живет Украина в условиях войны с Россией.

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4 мая

10.19 Пожар на нефтебазе в Макеевке виден из центра Донецка. Говорят об одном погибшем. Сообщается, что горят 4 емкости по 5 тысяч тонн каждая.

10.11 Видео пожара в парке Горького в Харькове после вчерашнего обстрела.

10.03 Славянск подвергся обстрелу, сообщил мэр города Вадим Лях.

Разрушен многоквартирный дом и школа, обошлось без жертв.

09.56 Сегодня будет представлен шестой пакет санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Среди ожидаемых ограничений - поэтапное нефтяное эмбарго, отключение крупнейшего российского банка "Сбербанк" от SWIFT, расширение санкционного списка за счет российских государственных журналистов и, возможно, патриарха Кирилла. Также планируется запретить вещание в ЕС трех российских государственных телеканалов.

Кроме того, санкции будут введены против российских военных, включая тех, кто "руководил операцией в Мариуполе".

09.49 Видео с Азовстали. Разрушенные здания и огромные воронки.

09.43 Проблема дефицита горючего в Украине будет решена в ближайшие дни, но цены на него повысятся.

Об этом заявил заместитель главы председателя ВР Александр Корниенко во время брифинга.

09.33 Данные Генштаба по потерям РФ в Украине

09.27 И.о главы Бородянского горсовета Георгий Ерко в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

Уже восстановили 80-90% всех коммуникаций - вода, свет, газ. Восстановили мобильную связь и частично интернет.

В Киев ездят автобусы. В городе есть врачи, работает центральная районная больница, амбулатории. При больнице работает аптека.

Работает бригада саперов, почти завершен процесс разминирования.

В Бородянке полностью разрушено 10 многоэтажных домов. Всего в общине более 500 домов разрушены полностью.

Еще не завершился процесс эксгумации погибших мирных жителей. На сегодня известно о 110 смертях среди гражданских.

Постепенно возвращаются предприниматели и местные жители.

Работают несколько отделений почты, пенсии и соцвыплаты людям раздаются.

09.20 Власти Молдавии не видят серьезного риска вовлечения Приднестровья в конфликт в Украине, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян.

09.15 Пишут, что в Макеевке под Донецком горит нефтебаза.

09.11 В захваченном Токмаке Запорожской области российские военные начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее, сообщает Оперативное командование "Юг".

Командование не исключает совершение провокаций такими "ряженными" с целью компрометирования украинских военных и нападений диверсантов на линии соприкосновения.

09.07 Сообщают о сильном взрыве в Донецке (по другим данным - в Макеевке).

09.04 Сегодня обязательно состоится эвакуация от Луначарского кольца в Бердянске. Тех, кто собирается выезжать, просят побыстрее там собраться.

Об этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук.

09.00 Всеукраинская минута молчания.

08.55 С 24 февраля от вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 220 детей, ранены 407, сообщает Офис генерального прокурора.

Данные еще уточняются в местах ведения боевых действий и на временно оккупированной территории.

08.47 Во время вчерашнего ДТП под Ровно погибли 26 человек.

В полиции сообщили подробности трагедии:

- водитель Mercedes совершая обгон, выехал на встречку, где столкнулся с бензовозом;

- на момент ДТП в салоне автобуса "Setra", который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и водитель.

- всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса);

- травмировались 12 человек;

- все пассажиры - в возрасте от 17 до 69 лет из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

08.35 Из-за вчерашних обстрелов задерживаются поезда. Данные на 08.30 от Укрзализныци.

№22 Трускавец - Харьков (+9:30 час);

№3 Львов — Запорожье (+7:43 часа);

№25 Рахов — Одесса (+5:52 часа);

№82 Ужгород - Киев (+5:47 час);

№13 Киев — Солотвино (+5:41 час)

№46 Лозовая - Ужгород (+5:10час);

№145 Львов — Ужгород (+5:08 час);

№81 Киев — Ужгород (+4:13 час);

№6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:26 ч);

№231 Днепр — Львов (+3:17 час);

№92 Одесса — Харьков (+3:15 час);

№8 Одесса — Харьков (+2:45 час);

№88 Ковель - Запорожье (+2:50 час);

№38 Запорожье - Киев (+1:44 ч);

№76 Кривой Рог - Киев (+2:43 ч);

№120 Львов — Запльжье (+2:38 ч);

№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:20 час);

№149 Полтава - Черновцы (+2:18 ч);

№49 Киев - Трускавец (+2:18 ч);

№14 Солотвино — Киев (+2:13 ч);

№7 Киев — Черновцы (+2:10 час);

№42 Львов — Днепр (+2:09 час);

№37 Киев — Запорожье (+1:49 час);

№91 Киев — Львов (+1:46 час);

№59 Киев — Чоп (+1:44 часа);

№106 Одесса — Киев (+1:29 ч);

№58 Ворохта - Киев (1:28 ч);

№17 Харьков - Львов (+1:25ч);

№774 Львов — Дарница (ожидает отправления, время задержки +7:30 час);

№716 Перемышль — Киев (ожидает отправления, время задержки +5:30 час);

№705 Киев — Перемышль (+6:10 час)

№743 Дарница — Львов (ожидает отправления, +3 часа);

№710 Львов - Дарница (+5:15ч).

08.29 Британская The Times пишет, что на 9 мая в Москве порядка 500 украинских пленных могут прогнать по Красной площади.

Иллюстрирует статью фото двух британских военных, захваченных в Мариуполе.

08.22 Данные по жертвам и разрушениям в Луганской области з сутки:

По Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 были нанесены ракетно-бомбовые удары. Всего по жилым районам области враг ударил 34 раза.

За сутки погибли два человека - женщина в Лисичанска и мужчина в Попасной. Также ранены еще две женщины в Лисичанске.

Повреждены 45 домов и других объектов.

В Северодонецке - 4, в Лисичанске - 12, в Орехове - 7, в Рубежном - 6, в Горском - 4, в Попасной - 2, во Врубовке - 2.

08.15 Сводка разведки Британии по Украине.

1. Под Изюмом РФ развернула 22 батальонные тактические группы.

2. В планах военных РФ захват Краматорска и Северодонецка.

3. Захват намеченных населенных пунктов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для отсечения украинских сил в регионе.

08.11 Утренняя сводка по Луганской области

В Лисичанске горело здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных болезней и одна из школ города.

В Сиротино – единственная в населенном пункте школа. В Северодонецке – торговый центр.

На фронте отбиты 12 атак врага – уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

08.06 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

Противник продолжает наступление с целью установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и поддержания сухопутного коридора в оккупированный Крым.

В целях разрушения транспортной инфраструктуры Украины войска РФ обстреляли ракетами Днепропетровскую, Кировоградскую, Львовскую, Винницкую, Киевскую, Закарпатскую, Одесскую и Донецкую области.

Враг обстрелял артиллерийскими и минометными снарядами Харьков и село Протопопивка.

Противник пытался провести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое, но безуспешно.



На Лиманском направлении противник продвигается в направлении села Шандриголово, бои продолжаются. Продолжается штурм Попасной.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиаудары и обстреливать украинские позиции в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении противник безуспешно провел штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов.

В Горловке в центральный морг было доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших в Запорожской области.

Ситуация на бессарабском направлении остается напряженной, но под контролем.

08.00 Командование ВВС Украины подвело итог вчерашним ракетным ударам.

Всего было выпущено 18 ракет воздушного базирования, предположительно со стороны Каспия.

Часть из них попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.

07.45 Беларусь объявила внезапную проверку боевой готовности своей армии. Вооруженные силы "будут действовать на незнакомой местности". Угрозы соседям эти учения не несут, заявили в Минске.

07.20 Венгрия и Словакия получат 20 месяцев отсрочки по нефтяному эмбарго против России.

На такие условия согласился ЕС, обсуждая шестой пакет санкций, пишет The Wall Street Journal.

При этом обсуждения не завершены: аналогичной отсрочки себе хотят Болгария и Чехия.

То есть отдельные страны ЕС планируют не вводить эмбарго до 2024 года. Когда оно может стать уже неактуальным.

07.00 График эвакуации из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Васильевки в Запорожье на сегодня.