В Польше главной темой для обсуждения остается война в Украине, включая заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о "секретном план", согласно которому Варшава якобы планирует ввести войска на территорию Галичины с последующим присоединением западных областей.

Нарышкин заявил, что Польша якобы обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" с Западной Украиной. По этим данным, акция Польши на Галичине, по предварительным договоренностям с США, будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих стран".

В итоге Польша, дескать, сможет реализовать свои давние амбиции и перезапустить проект Речь Посполита 2.0.

Официально в Польше это уже опровергли.

Тем временем, в польских СМИ взвешивают шансы на успех польской армии в возможной схватке с Россией, у которой в разы больше военных. А местные эксперты критикуют старую Европу в перевооружении российской армии накануне вторжения в Украину.

"По нашему промышленному и экономическому потенциалу мы являемся ядром всей Центральной Европы, а также восточного фланга НАТО, - объяснил изданию Wiadomsci Петр Грохмальский, директор Института стратегических исследований Академии военного искусства. - Наша цель, чтобы польская армия насчитывала 300 тысяч солдат (сейчас - 125 тысяч, по сравнению с 900 тысяч в России). Но ситуация, с которой мы имеем дело, является прямым следствием действий Берлина и Парижа, которые технологически перевооружили Россию практически до самого конца, до начала войны. Речь идет, например, о современных технологиях, которыми оснащены российские танки и самолеты. Это все французские устройства. России помогла и технологическая поддержка Германии, которая построила в Мулино большой полигон с современной тренировочной инфраструктурой. Именно там были проведены последние крупные военные учения "Запад-21", предшествовавшие вторжению. Именно поэтому в Париже и Берлине нет далеко идущей решимости относительно защиты Украины".

Что пишут о войне польские СМИ, разбиралась "Страна".

Карта раздела

В Польше заявление Нарышкина о желании "присоединить Галичину" называют лживым и предполагают, что ее истоки надо искать в карте "раздела Украины", показанной несколько лет назад на польском государственном телевидении.

По словам бывшего главы польского МИДа Радослава Сикорского, такое предложение о разделе Украины Владимир Путин представил тогдашнему премьер-министру Дональду Туску еще в 2008 году.

"Это был сюжет, о том, что Кремль предлагал Варшаве раздел территории Украины. Польше должна была бы отойти западная часть Украины, Российской Федерации – восточная. Польша от такого предложения отказалась. Позже ее использовали в России в качестве доказательства намерений Польши разделить Украину с Россией. На карте Украина разделена на несколько крупных частей между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией. Нет никаких доказательств того, что Североатлантический Альянс и Польша в частности, намереваются нарушить территориальную целостность Украины и поделить ее на части. Это фейк", - сказал "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.

Карта "порезанной на кусочки" Украины несколько лет назад иллюстрировала сюжет на польском телевидении о предложениях России разделить нару страну с Польшей

Союз Польши и Украины?

Как заявил в интервью wPolityce депутат Европарламента Патрик Яки, действия России в Украине вновь сблизили Варшаву и Киев.

"В ближайшем будущем обе страны могут сформировать новый союз", - считает он.

"Мы знаем из истории, что положение Польши всегда было ее проблемой. На протяжении веков поляки подвергались имперскому напору как Германии, так и России. Однако у Польши есть и преимущества ее положения. Сегодня это видно лучше всего", - сказал Яки в интервью wPolityce.pl.

В этой связи политик сослался на исторический пример. Союз Польши и Украины мог бы иметь много общего с временами Первой Польской Республики. Сегодня при столкновении с "московской машиной" эта модель может быть очень привлекательной, сказал он.

Политик считает, что альянс Варшавы и Киева должен опираться на принципы партнерства и европейские структуры сотрудничества. По его мнению, Польша должна активно добиваться вступления Украины в Евросоюз.

"У нас появился прекрасный шанс снова построить что-то большое в Центрально-Восточной Европе, достаточно сильное, чтобы Германии или России не скоро пришло в голову попытаться уничтожить Польшу и Украину и подчинить себе территорию Первой Польской Республики", - заявил он.

Также в Польше звучит мнение, что именно поляки помогут спасти экономику Украины.

Польский премьер Матеуш Моравецкий подписал меморандум о сотрудничестве в области экспорта и импорта украинских товаров с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Согласно договору количество железнодорожных перевозок продукции из Украины на рынки ЕС и мировые рынки должно вырасти.

Для Киева это очень важная помощь, потому что россияне блокировали украинские морские порты, из которых до войны шла большая часть украинского экспорта.

"Украина является одним из основных экспортеров зерна. Чтобы экспортировать это зерно, нужны транспортные средства. Именно для того, чтобы зерно можно было экспортировать по всему миру, на Ближний Восток, сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве. импорт, экспорт украинских товаров во все другие страны", - сказал Моравецкий.

Также в рамках военной помощи Польша передала Украине 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты БМП-1, а всего объем польской военной помощи превысил семь миллиардов злотых (1,5 млрд долларов США), сообщает Польское радио.

Отправку танков подтвердили в Варшаве и официально.

"Не буду называть вам конкретные цифры, но могу подтвердить слова премьер-министра о том, что Польша поставляла, поставляет и будет поставлять Украине военную помощь, в частности танки Т-72. Я не хотел бы вдаваться в подробности, но это, безусловно, важная помощь", - сказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News.

Польские СМИ также пишут, среди вооружений, которые Варшава передала Киеву, - самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град", а также ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов Миг-29 и Су-27.

Польское радио добавляет, что Украина также получит разведывательные беспилотники компании WB Electonics, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.

Специалисты группы Oryx, анализирующей данные о вооружении из открытых источников, тоже сообщили о поставках техники в Украину из Польши.

Реконкиста и санкции

В то же внешнеполитический советник президента Польши Якуб Кумох в интервью Gazeta.pl заявил, что Польша хочет полного поражения России, потому что "другой результат приведет только к еще одной войне".

"Россияне будут отмечать себе на картах: 2014 – Крым и часть Донецкой и Луганской областей, 2022 – новые достижения. А Путин оставит после себя завещание с парафразом Суворова: "Потомство мое, прошу брать мой пример". Реконкиста, так называемый сбор "земель русских", продолжится. Этот процесс необязательно будет успешным, но мы будем обречены на вечную войну", – сказал Кумох.

"Россию надо победить. РФ должна осознать, что политика милитаризма и империализма провалилась. Подобно тому, как Германия получила такое осознание после Второй мировой войны и стала важным элементом европейской политики, так и Россия после поражения в Украине должна отказаться от видения завоеваний. Должна очиститься. Как Германия", – сказал советник Дуды.

Тем временем в Польше звучит мнение, что нельзя вводить санкции против российского газа.

"Теоретически Польша достаточно хорошо подготовлена к тому, чтобы обойтись без газа из России, если речь идёт об инфраструктуре. Но триумфализм нашего правительства не имеет под собой никаких оснований. В особенности если выяснится, что от российского газа будет отрезана Германия. Ведь сие будет означать, что мы не сможем импортировать газ - по сути российский - из ФРГ. Парадоксально, но факт: в интересах польских граждан правительство ПиС должно на данный момент - по крайней мере до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, - перестать настаивать на введении Европой санкций против российского газа, потому что в следующий отопительный сезон эти санкции могут обернуться для нас если не катастрофой, то как минимум немалыми проблемами", - пишет портал Onet.

В тоже время, в Польше никуда не делись политические разногласия и критика правящей польской правой партии "Право и справедливость" со стороны либеральных кругов.

Там видят угрозу "путинизации страны".

"Моравецкий и Дуда ещё поздней осенью знали, что Россия по всей вероятности вторгнется в Украину, но тем не менее они со всеми почестями приняли в Варшаве Марин Ле Пен. Они укрепляли связи с Орбаном и до сих пор не дистанцируются от него, хотя сегодня тот открыто выступает на стороне Путина. Эти люди продолжают путинизировать Польшу, и под влиянием войны их риторика изменилась лишь самую малость", - пишет Gazeta Wyborcza.