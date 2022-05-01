Польша потребовала, чтобы в мирном договоре между Украиной и Россией не было отказа Киева от своих территорий. В противном случае Варшава откажется выступать гарантом безопасности для Украины.

Об этом заявил Якуб Кумох, один из руководителей администрации президента Анджея Дуды.

"Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы", - сказал Кумох.

Чиновник добавил, что сейчас договор о гарантиях обсуждается в секретном режиме.

Напомним, Зеленский в ходе общения с польскими журналистами изложил свое видение гарантий безопасности Украины.

Ранее мы писали, что гарантии безопасности для Украины, по версии члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка, должны быть более строгим аналогом 5-й статьи НАТО, согласно которой если на страну-член НАТО нападают, весь остальной Альянс должен ее защитить.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.