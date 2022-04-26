Великобритания высказалась о гарантиях безопасности для Украины. Там считают, что такие договоренности "должны учитывать вопросы безопасности Европы в целом".

Об этом заявила глава МИД королевства Лиз Трасс.

Ранее США заявили, что готовы принять возможное мирное соглашение между Украиной и Россией, в результате которого Украина станет нейтральной страной.

"То есть это должен быть документ, который шире собственно украинского вопроса", комментирует сообщение Телеграм-канал "Политика Страны".

О гарантиях безопасности, в частности, говорили Зеленский с Блинкеным.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.