Начался третий месяц войны - во вторник, 26 апреля, Украина переживает 62-й день полномасштабного вторжения РФ, которая продолжает наносить авиаудары по инфраструктурным объектам и жилым домам украинцев.

Накануне российская армия обстреливала украинские железнодорожные станции, эти ракетные удары стали одними из самых разрушительных за всю войну. Из-за обстрелов РФ без света осталась и вся подконтрольная Украине часть Луганской области. Таким образом РФ пытается разрушить пути поставок оружия от западных партнеров.

Сегодняшний день примечателен тем, что президент Турции Эрдоган планирует поговорить с Путиным на тему устойчивого прекращения огня, а затем и мира в Украине. В Еврокомиссии тем временем ожидают введения шестого пакета санкций против РФ в течение недели.

Также в самой России сообщают о внезапных пожарах и взрывах на предприятиях.

Итоги предыдущего дня читайте в материале Удары по железной дороге, секретный визит Блинкена и Остина в Киев. Главные итоги 61-го дня войны.

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Ниже онлайн главных новостей 26 апреля. Материал обновляется.

26 апреля

09:32 Новые взрывы в Приднестровье. Местные СМИ пишут, что взорваны две вышки связи. В Приднестровье со вчерашнего дня неспокойно. Было атаковано здание "МГБ".

09:21 В России могут отменить прямые выборы губернаторов. Этот вопрос могут поднять на заседании Совета законодателей РФ с участием Владимира Путина 27 апреля, сообщает "Коммерсант".

09:15 Сегодня представители более 40 государств обсудят вопрос о предоставлении военной поддержки Украине. Встреча пройдет на военной базе США "Рамштайн" в Германии, пишет "Голос Америки".

08:48 Европейский союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ, чтобы избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских углеводородов, сообщает со ссылкой на источники британская газета Financial Times.

08:42 Война в Украине и санкции против РФ могут привести к значительной нехватке моряков на международных грузовых и пассажирских линиях, сообщает со ссылкой на источники в отрасли японская газета Yomiuri.

08:40 Российская экономика держится, несмотря на санкции Запада, фиксирует журнал The Foreign Policy. Издание пишет, что благодаря высокому экспорту нефти в апреле "Путин избегает экономического краха".

08:36 В Луганской области продолжаются бои в Попасной и Рубежном. За сутки в регионе зафиксировано 17 обстрелов, сообщает губернатор области Сергей Гайдай. По его словам, больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горская громада.

08:32 С начала войны в Украине погибло 217 детей, сообщает Офис генпрокурора. Ранен 391 ребёнок.

08:21 После визита в Украину глав Госдепа и Пентагона, CNN пишет о смене стратегии Байдена по России.

"Утверждение Остина о том, что США хотят "ослабить" Россию, подчеркивает изменение стратегии Байдена", - пишет агентство. Новая цель состоит в том, чтобы "победить Россию на поле боя настолько решительно, что она воздержится от любых новых атак".

Сейчас усилия США "нацелены на российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную мощь России".

07:57 Утренний отчет британской разведки по Украине:

Российские силы пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины. Город Кременная пал. Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, где российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока. Украинские силы готовят Запорожье к возможному нападению России с юга.

07:53 Пожар на нефтебазе в Брянске ликвидирован, заявили в МЧС России. На тушение понадобилось больше суток.

07:18 Военная администрация Запорожской области подтвердила "прилеты". Ждем подробностей.

07:09 Секретарь горсовета Запорожья после объявления воздушной тревоги призвал не распространять в Сети фото и видео. Местные телеграм-каналы пишут, что по городу нанесли как минимум три удара.

07:05 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

1. Противник наступает на село Заводы к юго-западу от Изюма.

2. Идут бои в районе Рубежного (в РФ вчера заявляли, что взяли город).

3. Враг наступает на Трудолюбовку в 20 километрах к востоку от Запорожья.

4. В Великой Александровке на Херсонщине ВСУ уничтожили склад боеприпасов противника.

07:04 Взрывы и дым над Запорожьем, пишут местные телеграм-каналы.

07:02 Британия впервые озвучила свои подсчеты российских потерь на войне с Украиной. Сравнили их с украинскими данными. Они существенно разнятся.

Выступая в парламенте, министр обороны Бен Уоллес заявил, что с 24 февраля было убито 15 000 российских солдат. Украина, напомним, заявляет о 21 900 убитых военных РФ.

По данным британской разведки, потери российской техники включают не менее 530 танков, а также 530 БТР и 560 БМП. Украина говорит об уничтожении 884 танков и 2258 броневиков всех типов (то есть, в два раза больше, чем насчитали британцы).

По авиации расхождение еще сильнее. По словам Уоллеса, Россия потеряла суммарно более 60 вертолетов и самолетов. Украина же сообщает о 181 сбитом самолете и 154 вертолетах. То есть разница более чем пятикратная.

06:30 Украина просит США о двух миллиардах долларов экономической помощи в месяц. Отказ "может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России". Об этом изданию The Washington Post заявил министр финансов Сергей Марченко.

Причем два миллиарда Киев рассчитывает получить только из США. Всего Украина просит каждый месяц по пять миллиардов. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что правительство отправит в Конгресс просьбу о выделении помощи Украине, но не сообщила, в каком объеме.

06:07 Губернатор Белгородской области РФ сообщил о новом обстреле села Головчино на границе с Украиной. Есть разрушения, но без пострадавших.

Вчера он заявлял о том, что стреляли по Нехотеевке и Журавлевке.

00:55 Британия объявила, что отменит тарифы и квоты на товары из Украины.

Это решение коснется ключевых статей украинского экспорта, таких как ячмень, мед, консервированные помидоры и мясо птицы. Сначала тарифы будут сняты на 12 месяцев, но это решение может быть продлено.

Кроме того, Британия запретила экспортировать в Россию электронное оборудование, которое можно использовать для перехвата сообщений и слежки за украинцами.

00:53 Британская разведка сообщила, что вторжение России в Украину значительно подорвало украинское сельскохозяйственное производство.

Украинский урожай зерновых в 2022 году будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году из-за сокращения посевных площадей после вторжения.

Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире.

Уменьшение предложения зерна из Украины приведет к инфляционному давлению, повышая мировые цены на зерно

06:00 Укрзализныця дает список эвакуационных поездов на 26 апреля:

4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород