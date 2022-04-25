На 61-й день войны основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжает наступление.

Продвижение у россиян есть и к югу от Северодонецка и Лисичанска, где взят поселок Новотошковское (это подтвердила уже и украинская сторона).

Одновременно россияне начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Продолжается без особых изменений история с "Азовсталью", где россияне объявили очередной "гуманитарный коридор" для гражданских лиц, через который никто не вышел. А Киев заявил, что он с ним не согласован.

Анализируем главные события 61-го дня войны.

Ситуация на фронте 25 апреля

Утром Генштаб выпустил сообщение, из которого следовало, что на фронтах мало что изменилось. Но были сильные обстрелы.

Под Харьковом ситуация осталась той же. Но под Балаклеей украинцы сбили российский военный самолёт Су-34.

"На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка (к западу и юго-западу от Изюма - Ред.)", - сообщается в сводке.

Россияне в свою очередь заявляли, что разбомбили в Новой Дмитровке топливный склад.

Также украинский Генштаб сообщает, что продолжается штурм Попасной. Но в утренней сводке не было традиционных упоминаний о боях в Рубежном.

Днем глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз заявил, что город захвачен россиянами. Подтверждений этой информации с украинской стороны нет. В Рубежное также сегодня приезжал "глава ЛНР" Пасечник. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в здании местной администрации прогремел взрыв, когда там проводил совещание назначенный "ЛНР" "мэр" с местными силовиками.

На карте американского "Института изучения войны" Рубежное отмечено как территория, условно контролируемая россиянами.

Еще один важный момент этой карты - наступающая из Изюма российская группировка перешла границы Донецкой области. Также видно, что восточнее противник подступает к Лиману.

Рубежное упомянул спикер Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на направлении Рубежное-Сверодонецк-Попасная.

Вот еще несколько позиций с его брифинга:

1. Противник пытался продвигаться на направлении Изюма, Славянска и Краматорска. Эти попытки не имели успеха;

2. Завод Азовсталь в Мариуполе атакуется авиацией, артиллерией, противник пытается продвинуться туда штурмовыми группами. "То есть, нарушает приказ Путина", - говорит Арестович;

3. Противник пытается выйти на границы Херсонской области. Наши войска наносят ему артиллерийские удары;

4. Противник наносит ракетные удары по всей территории Украины.

После брифинга Арестовича губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские военные вошли в Новотошковское. Это населенный пункт на трассе Луганск-Лисичанск, за который длительное время шли бои. От него до Лисичанска 27 километров.

О взятии этого посёлка заявили и в "ЛНР". На публикуемых видео он полностью разрушен.

Под Запорожьем военные РФ собрали большое количество техники и личного состава на участке Великая Новоселка - Новодаровка - Малиновка и готовятся к наступлению.

Об этом сообщил представитель ОВА Иван Арефьев.

На юге страны бои тлеют на границах Николаевской и Херсонской областей. Украина сообщила, что установила там контроль над пятью населенными пунктами.

Минобороны Британии сегодня утром заявило, что у России "незначительные успехи" на Донбассе.

Вечером Генштаб Украины выпустил новую сводку. В ней он сообщил, что противник разворачивает в Украине новые зенитно-ракетные комплексы.

Под Изюмом противник пытался выйти на линию Заводье-Андреевка (к юго-западу) и Дубравное-Курулька (к югу). К слову, сегодня украинские теграмм-каналы публиковали видео из Заводья с военными ВСУ, которые заявляли, что Заводье уже украинское.

От северных границ Донецкой области противник наступал на юг от взятого вчера Лозового на деревню Коровий Яр. Как говорят в Генштабе ВСУ - безуспешно.

Но в целом движение идет все в том же направлении - наступление на Славянск со стороны Изюма и попытка окружить украинские войска, которые находятся в Лисичанске и Северодонецке.

Визит американцев и оружие

Вчера в Украине впервые с начала войны побывали госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Оба приехали под покровом секретности, а детали их визита стали известны только после того, как чиновники США оказались в Польше.

Точнее, об их "секретном" визите проговорился во время пресс-конференции в субботу сам Зеленский. После чего американцы заявили, что не могут никак это прокомментировать. Но, по итогу, визит состоялся.

Американские гости пообещали Украине новый пакет военной помощи на 322 миллиона долларов. Их потратят на оружие для Украины (всего с момента вторжения Киев профинансировали на 3,7 миллиарда долларов).

На эти средства Украине помогут "перейти на более совершенные системы вооружения и противовоздушной обороны, в основном системы НАТО".

Министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев заявил, что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине.

"Завершена подготовка 50 украинских артиллеристов. Скоро начнется 6-дневный курс для следующих 50 человек. 18 гаубиц уже в Украине. Сейчас готовится еще 7 и еще 72 скоро. Выделена иностранная военная помощь на сумму 322 миллиона долларов для покупки всего необходимого Украине, включая бывшие советские боеприпасы", - заявил он.

Как известно, Ллойд Остин после визита в Киев отправится в Германию, где на военной базе "Рамштайн" пройдет совещание государств НАТО о новом оружии для Украины (или другой военной помощи).

Кроме того, госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что 24 апреля ведомство уведомило Конгресс о продаже нестандартных боеприпасов для Украины на сумму до 165 миллионов долларов.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал", - заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам визита в Киев.

Уже в апреле США готовят к отправке на Украину зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, сообщает министерство обороны США.

Учитывая, что глава Пентагона упомянул о гаубицах, видно, что артиллерия - сейчас основной акцент поставок. Почему так - мы разбирали здесь. Но для РФ эти артиллерийские поставки крайне нежелательны. Сегодня Москва даже официально потребовала у Вашингтона их прекратить.

А российская армия резко нарастила удары по украинской логистике.

Бьют по железной дороге и не только

С утра сообщалось о взрывах в Ровенской и Винницкой областях. В результате ракетных обстрелов по Жмеринке и Казатину предварительно погибли 5 человек, 18 человек ранены, сообщает Винницкая областная прокуратура.

Также в соцсетях публиковали звуки взрывов из Ровенской области и просили людей оставаться в укрытиях. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль позже заявил, что удар был нанесен по железной дороге. Жертв, по словам Коваля, нет, ущерб устанавливается.

Ракеты взорвались в городе Здолбунов, недалеко от Ровно. Там местные сообщают об исчезновении света и интернета.

Во Львовской области также наносились ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре. В двух населенных пунктах Золочевского района Львовской области возникли пожары. Об этом написал губернатор Максим Козицкий, отметив что ситуация контролируемая.

Ранее Козицкий заявлял, что работает украинская система ПВО. В частности, одна ракета на территории Львовщины была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад".

По словам, Козицкого, около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное". Пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, выпускали их с самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что утром в течение одного часа под обстрел попало 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. 16 поездов были задержаны.

Позже "Укрзализныця" сообщила, что в связи с повреждением тяговых подстанций в результате ракетных ударов, пропало напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов. Поезда, следующие по указанным участкам, шли с задержкой.

К вечеру "Укрзализныця" сообщила, что восстановила движение всех поездов после российских ракетных ударов. И опубликовала актуальную информацию о задержке поездов.

Ранее в российских телеграмм-каналах, близких к силовикам, активно обсуждалась возможность нанесения ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины (включая железнодорожные мосты через Днепр), чтоб затруднить доставку западной военной помощи на восток Украины, где идут сейчас наиболее активные боевые действия.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" объяснил, зачем российские войска начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

"Их главная задача - ломать нашу логистику. Как с запада на восток - это вопрос обеспечения инфраструктуры, - так и с востока на запад. А через западную границу сейчас идет 100% экспорта Украины. Они хотят ухудшить ситуацию не только с обеспечением центральных и восточных областей Украины, но и фактически нанести серьезный удар по нашему экспорту», - отметил Денисенко. Впрочем, по его мнению, единственное, чего добилась Россия ударами по украинской ж/д инфраструктуре - замедлила работу железной дороги. «Они просто замедляют работу. Единственное, чего добились российские войска - мы теряем некоторое время. Не критично, но теряем", - уточнил Денисенко.

На вопрос о том, связаны ли эти удары с поставками западного вооружения, Денисенко ответил, что не имеет права комментировать этот вопрос. По его словам, противостоять таким ударам может только ПВО.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке заявил о том же: российские войска "пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам".

Судя по всему, действительно, российская армия решила наносить постоянные удары по транспортной (и, в первую очередь, по железнодорожной) инфраструктуре.

Также утром российские войска нанесли ракетный удар по Коростеню на Житомирщине, заявил мэр города Владимир Москаленко. Информации о погибших нет.

Накануне вечером произошел обстрел Кременчуга Полтавской области. Этот обстрел стал самым сильным для региона с периода начала вторжения. Погиб один человек, еще семь – ранены. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Девять вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ (по этому стратегическому предприятию уже били несколько недель назад - Ред.). Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", - написал Лунин.

Позже минобороны России официально подтвердили, что армия РФ нанесла ракетный удар по Кременчугскому НПЗ, а также по хранилищам с нефтепродуктами. Только к 10:00 пожар на НПЗ удалось ликвидировать. И, напомним, это уже второй такой обстрел завода.

Неладно было и на сопредельной российской территории.

В Брянске, расположенном в 100 километрах от границы с Украиной, около двух часов ночи, одна за другой, вспыхнули нефтебазы, одна из которых принадлежала воинской части.

По видео из Брянска становилось понятно, что два объекта, находящиеся на значительном расстоянии, загорелись с разницей в несколько минут. Жители, снимающие видео, уверены, что по объектам стреляли.

Украина не прокомментировала случившегося официально. Но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что это "карма за убийства детей". То есть дал понять, что Украина может иметь к этому отношение.