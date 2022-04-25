Во второй половине апреля Запад начал массово поставлять Украине артиллерию.

Роль этого типа оружия сложно переоценить в тех сражениях, которые разворачиваются сейчас на юго-востоке Украины и особенно на Донбассе. Открытая степная местность предполагает крупномасштабные операции с задействованием танков, авиации и артиллерии.

Пушки - ключевой элемент стратегии ВСУ, которые ведут сейчас в основном оборонительные бои. От количества стволов и снарядов, а также дальнобойности орудий, будет зависеть, сможет ли Украина удержать свои позиции на Донбассе, под Запорожьем и Николаевом.

При этом с крупными калибрами (выше 122-миллиметровых), а также запасами снарядов у украинской армии есть проблемы, о которых "Страна" уже рассказывала.

Об этих проблемах знают и на Западе. Поэтому начали наращивать поставки как стволов, так и боеприпасов. Присылаются разные виды артиллерийских установок.

В основном Украине дают пушки калибра 155 миллиметров, которых у ВСУ практически нет. Модели как самоходные, так и буксируемые. Потенциально у армии Украины может оказаться более сотни таких орудий и сотни тысяч боеприпасов к ним.

Вопрос только в том, смогут ли украинские военные быстро освоить все эти разнообразные орудия, которые свозят со многих стран Запада. Все это - разные производители, и обучаться работе с каждым новым комплексом придется отдельно.

Вторая проблема - ремонт. Использование нескольких моделей гаубиц одновременно не позволяет унифицировать для них тыловое сервисное обслуживание внутри Украины. Поэтому скорее всего сломанные вооружения придется отправлять в страны-производители. А это большие затраты по времени.

Также есть вопрос с постоянным подвозом боеприпасов, которые придется вести на восток практически через всю Украину по суше. При этом российские войска, с целью затруднить переброску военных грузов уже начинают активно атаковать железнодорожную инфраструктуру.

Рассказываем о характеристиках оружия и показываем его в работе.

США

19 апреля США направили в Украину четыре самолета с новой военной помощью. помимо бронетранспортеров, вертолетов, дронов там были 18 гаубиц Howitzer последнего поколения калибра 155 мм, а также 40 тысяч артиллерийских снарядов.

Howitzer М-777 — американская буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится британской компанией BAE Systems. Дальность стрельбы обычными снарядами составляет около 25 километров, специальными — более 30 километров. Ее использовали в ходе конфликтов в Ираке и Афганистане.

Развертывание М-777 — менее 3 минут, свертывание — менее 2 минут. Скорость буксирования — 88 км/ч, по пересеченной местности — 24 км/ч.

К этим современным гаубицам будут идти Excalibur — "умные" управляемые активно-реактивные снаряды. Их основание выполнено из легкого титана, что позволило увеличить дальность — до 60 км. Система управления комбинированная — спутниковая и инерциальная.

Высокоточный M982 Excalibur называют "умными", поскольку вероятное отклонение от цели — всего 4 метра. Для сравнения, стандартные американские 155-мм снаряды имеют умеют отклонение около 200-300 м при стрельбе на средние дальности.

Точность достигается благодаря приемника сигналов GPS. Система управления в том числе спутниковая.

Первый опыт боевого применения Excalibur был в Ираке летом 2007 года. 92% снарядов падали в пределах 4 метров от цели. После этого успешного опыта в США увеличили темпы производства до более чем в восемь раз, до 150 единиц в месяц против предыдущих 18 снарядов в месяц.

Вот как стреляли снарядом "Экскалибур" в Афганистане:

Министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев заявил, что первые 18 американских гаубиц M777 уже находятся в Украине. И едва это вооружение прибыло в страну, уже заявили, что готовят новый пакет поддержки: еще 72 гаубицы

"Завершена подготовка 50 украинских артиллеристов. Скоро начнется 6-дневный курс для следующих 50 человек. 18 гаубиц уже в Украине. Сейчас готовится еще 7 и еще 72 скоро. Выделена иностранная военная помощь на сумму 322 миллиона долларов для покупки всего необходимого Украине, включая бывшие советские боеприпасы", — заявил Остин.

Канада

Вслед за Вашингтоном высказался премьер Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что тоже направит в Украине тяжелую артиллерию.

Издание Canadian Press сообщило, что речь идет о 155-мм буксируемых гаубицах М777, которые мы детально описали выше, и боеприпасы к ним.

По данным CBC, их будет поставлено Украине всего 4 штуки. Всего у Канады их 37, поэтому много послать не могут.

Великобритания

Борис Джонсон заявил, что Лондон увеличит объемы помощи Украине и предоставит ей артиллерийские системы в ситуации, когда "конфликт находится в очень опасной стадии", сообщило издание ВВС.

По его словам, война превратилась в "артиллерийский конфликт".

Вскоре, по данным СМИ, выяснилось, что Великобритания поставит Украине новую партию вооружения, в которую войдут гаубицы AS-90 (количество пока не указывается) и 45 тысяч осколочно-фугасных снарядов для них.

AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка 155-мм, 1992 по 1995 год было выпущено 179 штук. AS-90 сменили в армии Британии все остальные типы артиллерии, за исключением легких буксируемых гаубиц L118 и РСЗО.

Италия

Свой пакет помощи готовит и Италия. В нее войдут самоходная пушка SIDAM 25, гаубицы и САУ M109 155 мм калибра, которые лежали на складах со времен "холодной войны".

Также в комплекте немецкая PzH2000, более современная самоходная гаубица, также 155 мм, и дальностью стрельбы до 40 километров.

Пока все это неофициальная информация, сведениями располагают издания Repubblica и Corriere della Sera.

Франция

Франция передаст Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR. С таким заявлением заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью изданию Ouest-France.

Это первая с начала боевых действий поставка Парижем тяжелых вооружений Киеву.

Анонсированная к поставке колесная 155-мм САУ CESAR на шасси трехосного автомобиля Unimog U2450L производится с 2002 года.

Она состоит на вооружении армий Франции, Таиланда и Саудовской Аравии. Максимальная скорострельность орудия — 6 выстр./мин, максимальная дальность стрельбы — до 46 км.

Нидерланды и Германия

Нидерланды намерены передать Украине немецкие САУ PzH 2000, сообщило местное телевидение со ссылкой на министра обороны Кайсу Оллонгрен.

155-мм самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 имеют дальность стрельбы до 50 км и на сегодняшний день являются самыми тяжелыми артиллерийскими орудиями в нидерландских ВС.

Указывается, что в случае успешного решения вопроса, Германия возьмет на себя обучение артиллеристов и материально-техническое обеспечение САУ.

Сами же немцы отказываются пока поставлять тяжелое оружие в Украину - как со складов Бундесвера, так и то, что может потенциально произвести немецкая оборонка.

За это Германию критикуют в Украине, а также в США и Британии. Идет очень сильное давление на канцлера Олафа Шольца.

Словакия

Оказать помочь украинской армии пообещала и Словакия в виде 18 единиц 155-мм колесных САУ Zuzana.

Zuzana — это модернизация чехословацкой САУ Dana vz.77 — колесная артустановка калибром 152 мм максимальной дальностью стрельбы около 20 км, которая была разработана в 70-х годах.

После распада страны в Братиславе решили создать модернизированную версию этой САУ. Пушку заменили на образец НАТО — калибра 155 мм с длиной ствола сначала 45, а затем и 52.

Такой большой ствол позволил вести огонь обычным снарядом на 30 км, с улучшенной баллистикой – на 40 км.

Zuzana 2 получила автоматизированную систему управления огнем, задача которой — минимизировать время от обнаружения цели до ее уничтожения.