За последние 24 часа из США прибыли еще четыре самолета с военной помощью для Украины, включая гаубицы.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов.

"Еще четыре рейса прибыли за последние 24 часа с момента объявления о 800 миллионах долларов военной помощи, и некоторые из этих рейсов включали гаубицы", - заявил чиновник в Пентагоне .

По словам чиновника Минобороны США, украинские инструкторы уже приступили к обучению на таком типе оружия.

"Эти учения будут продолжаться около недели, после чего инструкторы вернутся в Украину, чтобы учить своих коллег", - сказал он.

Напомним, вчера в Германии признались, что втайне поставили в Украину противотанковые ракеты и Stinger.

Также сообщалось, что Нидерланды поставят в Украину гаубицы PzH 2000.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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