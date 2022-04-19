Румыния передаст украинской армии партию летального оружия. Это будет оружие из внутренних резервов минобороны, а не вооружение НАТО.

Об этом сообщает Romania Libera.

Для поставки оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство. Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и "потенциальным союзникам альянса". "Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь", - сообщили в Минобороны Румынии.

Мы рассказывали, что многие европейские страны согласились передать Украине оружие. Недавно правящая коалиция Германии одобрила поставки тяжелого вооружения Украине. А Великобритания будет поставлять для украинской армии БТРы и разведывательные патрульные автомобили.

Также мы рассказывали, что Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину, угрожая в противном случае "непредсказуемыми последствиями". В США на это ответили, что продолжат поставлять Украине оружие для войны против России.

На минувших выходных США направили в Украину четыре самолета с вооружением из нового пакета военной помощи на $800 млн. В понедельник, 18 апреля, на границу с Украиной прибыл еще один.