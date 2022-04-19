Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что войска РФ не видят Харьков целью своего наступления, а обстрелы по городу и его окрестностям противник усиленно ведет, чтобы предотвратить наступление ВСУ.

Об этом он заявил в эфире "Фейгин Live".

"По Харькову, по окрестностям Харькова работают сейчас очень сильно. Нет, они не видят его целью. Они боятся, что мы продвигаемся. Они работают по предполагаемым местам наших резервов, наших войск, потому что от Харькова и от Николаева идет движение. Поэтому они пытаются воспрепятствовать этому", - сказал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня, 18 апреля.

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