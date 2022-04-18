В понедельник, 18 апреля, идет уже 54-й день с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

РФ продолжает стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Силы концентрируются вокруг Изюма и Северодонецка. Мощным обстрелам подвергается Харьков.

Продолжаются бои в Мариуполе. Как заявил Владимир Зеленский, если город падет - Украина намерена выйти из переговоров с Россией.

Что показал 53-й день войны - читайте в нашем материале.

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Ниже хроника событий 18 апреля. Этот материал обновляется.

18 апреля

08.32 Губернатор Днепропетровской области заявил о ракетных ударах утром 18 апреля.

Больше половины ракеты были сбиты, пишет Валентин Резниченко.

08.23 Губернатор Луганской области призывает жителей максимально быстро эвакуироваться.

"Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти", - написал Сергей Гайдай в Facebook.

08.18 Фото ГСЧС после вчерашнего обстрела Харькова.

08.11 Офис генпрокурора подтвердил гибель еще трех детей в Украине от обстрелов.

Всего с 24 февраля погибли 202 ребенка.

08.07 В Лисичанске вчера вечером обстреляли здание патрульной полиции.

Шесть правоохранителей попали в больницу, сообщила военная администрация Луганской области.

08.00 В Германии готовятся к наплыву раненых в Украине.

Как сообщил президент Федеральной медицинской ассоциации Клаус Райнхардт, в Украину готовы выехать более тысячи немецких врачей для помощи раненым.

07.41 Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин заявил, что на заводе "Азовсталь" большое количество гражданских.

"В том числе женщины, дети, старики и грудные дети", - заявил полицейский.

По его словам, люди прятались на "Азовстали" от обстрелов. Теперь завод, где находится последняя крупная группировка ВСУ в городе, штурмуется российскими войсками.

Журналист Андрей Цаплиенко добавляет, что внутри "Азовстали" сидит более тысячи женщин и детей.

07.29 В Золотом из-за обстрелов погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

07.18 Институт изучения войны (США) показал, как изменилась ситуация в Мариуполе за вчерашний день.

Судя по карте, россияне захватили территории к северу от "Азовстали".

07.15 Впервые с начала войны в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало из страны.

Такие данные за16 апреля обнародовала польская погранслужба.

В субботу на территорию Украины вернулось через Польшу 22 000 человек, а уехало 19 200.

07.10 Основное из утренней сводки:

1. Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки на востоке.

Всего на территории Украины у России 87 батальонно-тактических групп, сообщил Генштаб. Это более 60 тысяч военных.

Еще несколько дней назад CNN сообщала о 65 российских БТГ в Украине.

2. Противник перешел реку Северский Донец и провел разведку боем у населенных пунктов Заводы, Дибровное и Дмитровка (на подступах к Барвенково).

3. На Донбассе противник штурмовал на тех же направлениях, что в предыдущие дни - Рубежное, Кременная, Попасная, Авдеевка.

4. РФ проводила наступательные действия на запорожском направлении.

5. На юге противник обстреливает позиции ВСУ под Николаевым и Александровкой. Ожидается, что будет пытаться занять административную границу Херсонской области.

07.00 Ключевое из ночного обращения Зеленского.

1. Российские войска готовят крупномасштабное наступление на востоке. "Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс".

2. "Те, кто имеет нужное Украине оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы".

3. На 53-й день войны от некоторых стран оружие идет уже 53 дня. Другие обещают, что снабжение может начаться разве что в мае.

4. Только за последние четыре дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 ранены.

5. Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру "ДНР" и "ЛНР". Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административно России.

6. Со среды переселенцы смогут оформлять помощь от государства не только в ЦНАПе, но и в "Дии".