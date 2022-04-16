Марченко обратилась к Путину с просьбой помочь в обмене Медведчука. Видео
Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа.
Об этом Марченко сказала в своем видеообращении.
Она заявляет, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию в случае достижения Киевом и Москвой соответствующих договоренностей.
Напомним, Зеленский заявил, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но ответа пока не было.
Ранее мы писали, что власти России дали понять, что не готовы менять Медведчука на пленных украинцев.
Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.