Оксана Марченко собрала пресс-конференцию в Москве по случаю задержания в Украине ее мужа Виктора Медведчука.

Она заявила, что СБУ могут использовать против Медведчука "жестокие физические пытки".

"Были опубликованы два фото моего мужа. На одном нет следов повреждений, на втором - видны гематомы и синяки. Это значит, что снимки были сделаны в начале и после допроса. Поэтому есть основания полагать, что СБУ использует жестокие физические пытки", - сказала Марченко.

Она предположила, что Господь может "прекратить существования этого человечества" за такое обращение СБУ с Медведчуком.

"Я выступаю против пыток. То, что происходит с Виктором - это просто человеческое безобразие. Такого не может быть. Мы не люди тогда. Чем больше звериных поступков мы совершаем друг к другу, тем быстрее Господь прекратит существование этого человечества", - заявила Марченко.

Также она призвала власти Украины допустить к мужу его французского адвоката. И призвала международную общественность и журналистов потребовать от украинской власти раскрыть местонахождение Медведчука.

У Марченко спросили - когда именно был задержан Медведчук и правда ли, что его задержали ещё в самом начале войны, а показали общественности только сейчас.

Марченко сказала, что не знает точно когда был задержан ее муж. Но общалась она с ним еще в марте - то есть, уже после того как он исчез из дома, где был под домашним арестом. При этом она говорит, что их адвокат известил власти о смене места пребывания. Также она говорит, что последние несколько недель связи у неё с Медведчуком не было.

Напомним, что по заявлению СБУ Медведчук покинул место своего домашнего ареста 23 февраля, после чего скрывался в доме в Киеве, а затем пытался нелегально пересечь границу с Приднестровьем, но был задержан.

Охранник Медведчука рассказал, как нардеп сбежал из-под домашнего ареста за сутки до вторжения России.