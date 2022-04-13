Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию Виктора Медведчука. По словам Баканова, нардеп намеревался тайно перебраться в Приднестровье, но план был сорван украинскими спецслужбами.

Слова шефа СБУ приводит аккаунт ведомства в Фейсбуке.

ФСБ РФ пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области, сообщил Баканов во время национального телемарафона.

"Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая успешно завершилась", - заявил Баканов.

При этом он подчеркнул, что украинской спецслужбе противостоял не только лично Медведчук, но и более мощный враг – Федеральная служба безопасности.

"Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка", - рассказал Баканов.

Он добавил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, пыталась организовать липовые маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ по ложному следу, даже подготовила "псевдо-медведчуков" для отвода глаз.

"На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ хотели довезти до украинской границы. Там на лодке переправить в "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось", – сказал Баканов.

Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, ясно определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ. Это позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука во время его выезда из Киевской области.

"Его сопровождали украинские стражи порядка, которые также будут отвечать за свои действия. Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание", - сказал глава СБУ.

Напомним, о задержании Медведчука стало известно из сообщения Зеленского в соцсетях вечером 12 апреля.

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