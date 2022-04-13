Жена нардепа и олигарха Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Эрдогану с просьбой способствовать в освобождении ее мужа. Она назвала Медведчука лидером оппозиции и сказала, что все, что с ним делают в Украине - незаконно.

"12 апреля мой муж был незаконно задержан СБУ по личному указанию господина Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. Ранее моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законом не нарушал. Все, что происходило или происходит с моим мужем полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права", - сообщила Марченко в видео.

Жена Виктора Медведчука сказала, что считает задержание своего мужа проявлением терроризма. Она назвала Эрдогана другом Украины и России и попросила способствовать тому, чтобы его отпустили.

Отметим, что видео записано на русском, турецких или английских субтитров у него нет.

Напомним, что вчера вечером Владимир Зеленский опубликовал фотографию народного депутата из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в форме ВСУ и наручниках и сообщил, что СБУ его арестовали.

Позже Зеленский предложил обменять задержанного СБУ Медведчука на пленных. Но в России дали понять, что не хотят такого обмена.