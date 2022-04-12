В Кремле отреагировали на информацию о задержании в Украине Виктора Медведчука в Украине, который является кумом Владимира Путина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация нуждается в проверке, сообщают РИА Новости.

"Не могу сказать, насколько это соответствует действительности, много фейков генерится", - сказал Песков.

Ранее президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию народного депутата из партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука в форме ВСУ и наручниках.

Виктор Медведчук находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко. Оппозиционера подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

После начала вторжения России, 27 февраля, политик покинул свой дом в Киеве, где он находился под домашним арестом, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Советник главы МВД Антон Геращенко предположил, что Медведчук выехал с разрешения суда, который распорядился снять с него электронный браслет.

Вскоре после исчезновения нардепа его адвокат сообщила, что он покинул свой дом в Киеве, но остаётся в столице.

А в середине марта львовский суд заочно арестовал народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь".