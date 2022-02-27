Глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук покинул свой дом в Киеве, где он находился под домашним арестом.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Чуть позже советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Виктор Медведчук выехал из своего дома, где находился под домашним арестом.

Причём он предполагает, что выехал Медведчук с разрешения суда, который распорядился снять с него электронный браслет.

Геращенко пообещал, что тероборона поговорит с этим судьей "по душам".

Напомним, 10 января Печерский суд Киева продлил еще на два месяца домашний арест для Медведчука. Ранее мы писали, в чем подозревают политика.

Также напомним, что в Киеве сейчас очень неспокойная обстановка. Кличко рассказал, что с момента вторжения РФ погибли 18 киевлян, среди них трое детей.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.