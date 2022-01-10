В понедельник, 10 января, Печерский суд Киева продлил на два месяца домашний арест для главы политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом общий срок домашнего ареста для политика достигнет 10 месяцев.

Об этом сообщил народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в своем Тelegram-канале.

"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - написал нардеп.

Кроме того, он рассказал, что на судебный процесс не приехали прокуроры из Офима генпрокурора, вместо них явились подчиненный из районной прокуратуры. Это, по словам Кузьмина, также является незаконным.

Напомним, 11 мая прошлого года Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку объявили о подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. В октябре Медведчуку выдвинули подозрение в за "госизмену и содействие террористической организации" касательно поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Также сообщалось, что 13 мая Печерский суд Киева избрал для медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля, которую затем неоднократно продлевали.