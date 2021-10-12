Пока Печерский райсуд Киева принимал решение о мере пресечения для председателя политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука, его однопартиец Ренат Кузьмин опубликовал фрагмент заключения экспертов по его новому делу - о поставках угля из "ДНР" и "ЛНР".

Документ появился в Фейсбуке нардепа, его комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Доказательная база следствия базируется на слитых в интернет записях, где якобы слышен голос Медведчука.

Однако экспертиза, судя по документу, так и не смогла установить, реальное это аудио или монтаж. В документе прямо говорится, что понять это невозможно в силу особенностей передачи пакетных данных при мобильной связи.

К слову, это экспертиза следствия, а не защиты. Что весьма интересно с точки зрения и первого дела против Медведчука, которое тоже основывается на этих записях.

И вот теперь экспертиза утверждает, что их подлинность установить нельзя.

Второе, что становится понятно из заключения экспертов: записи делались без санкции суда. Иначе вряд ли вообще возникла бы необходимость в проведении их анализа.

А значит, доказательством в суде эти записи быть не могут.

Ранее "Страна" подробно разбирала, почему именно сейчас Медведчука пытаются обвинить в госизмене о закупках угля шестилетней давности.

Мы также сообщали, что суд отказался брать Медведчука под стражу с миллиардным залогом. Его оставили под домашним арестом.