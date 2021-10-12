В Печерском районном суде Киева завершилось заседание по избранию меры пресечения председателю политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктору Медведчуку по делу об "угольной госизмене". Суд отклонил ходатайство прокурора о взятии Медведчука под стражу с залогом в миллиард гривен и оставил его под домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Об этом передает корреспондент "Страны".

"В удовлетворении ходатайства... отказать, применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении суда.

На процессе сторона защиты настаивала на никчемности подозрения и просила суд не назначать никакой меры пресечения.

Виктор Медведчук ответил на вопрос "Страны", как он относится к такому решению суда.

"Крайне отрицательно и негативно. Не доволен", - заявил политик.

Напомним, 8 октября глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова объявили, что Медведчуку выдвинули новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". Под госизменой понимается покупка угля в "ДНР" и "ЛНР" и срыв контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину.

Между тем в ОПЗЖ заявили, что Медведчук занимался переговорами об угле на законных основаниях, как официальный представитель Украины. Таковым его назначил в 2015 году тогдашний глава СБУ Наливайченко.

Сам политик считает открытие нового уголовного дела о госизмене попыткой власти отвлечь внимание от офшорного скандала, в который попал Зеленский.