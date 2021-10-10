Партия "Оппозиционна платформа - За жизнь" выпустила заявление после попытки вручить новое подозрение председателю политсовета партии Виктору Медведчуку.

В партии назвали это "расправой над политическими противниками" и "установлением абсолютной диктатуры Зеленского". Об этом говорится на сайте ОПЗЖ.

"Генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выступили с "новыми" абсурдными обвинениями в его адрес. На сей раз ‒ в "подрыве энергетической безопасности страны". И потребовали миллиардного залога или взятия под стражу. Симптоматично, что эти "подозрения" и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов, в которых замешаны высшие представители Зе-власти" - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ отметили, что попытка вручения повестки проводилась по процедуре, нарушающей требования Уголовного процессуального кодекса и что такими действиями власть пытается отвлечь внимание от скандалов с "Досье Пандоры" и отставкой Дмитрия Разумкова

"Мы требуем от Зеленского и его команды остановить маховик политических репрессий. Прекратить заниматься грубыми фальсификациями и подтасовками.... Его окружение превращает правосудие в балаган, штампуя уголовные дела. И ответственность за это последует неизбежно, а мы приложим все усилия, чтобы добиться справедливости" - говорится в заявлении.

Напомним, что в СБУ и Офисе генпрокурора пояснили, что Виктора Медвечука пытаются обвинить в новой госизмене. Его подозревают в создании схемы поставок угля из "ДНР" и "ЛНР" в Украину в 2014-2015 годах.