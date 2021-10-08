Генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов дают брифинг по новому подозрению против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Главное на данный момент:

подозрение вручили за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР"

дело охватывает период "между Луганском и Дебальцево"

Медведчука также обвиняют в срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину

Россияне захотели разорвать контракт с ЮАР, чтобы "вернуть Украину в удушливые объятия РФ", как сказал Баканов.

Медведчук вступил "сговор" с высшими должностными лицами Украины (видимо, с Порошенко). И контракт с ЮАР был разорван

При посредничестве бизнесмена Кузяры открыли фирмы, которые возили уголь из "ДНР" и "ЛНР" (Кузяру недавно арестовали в Украине).

В деле участвует компания "Центрэнерго", которую контролировали люди Порошенко

Венедиктова и Баканов включили аудиозапись якобы разговора Медведчука с Сурковым и Козаком, которую несколько месяцев назад сама же СБУ и слила в интернет.

Во время этого разговора Медведчук звонит Порошенко ("минуту, наберу Порошенко"). Но запись якобы звонка Медведчука Порошенко не демонстрируют.

Также он рассказывает о ком-то, кто "дал команду председателю Нацбанка". Дать команду мог только Порошенко.

Также Медведчук говорит, что звонил по этому поводу главе администрации президента Ложкину.

Абоненты обсуждают вопросы открытия фирм, которые будут поставлять уголь из "ДНР" и "ЛНР". Среди фигурантов разговора - бывший "министр доходов и сборов ДНР" Тимофеев (Ташкент).

Ранее у Медведчука называли эти записи разговоров фальшивкой. А само дело - политическими репрессиями.

Венедиктова прямо намекнула, что по этому же делу подозреваемым в госизмене и содействии терроризму может стать и Порошенко.

"Дальше будем работать по другим участникам этой схемы. Вы видели, что фамилий мы не называли, но это пока мы их не называем", - заявила генпрокурор.

Баканов вслед за Венедиктовой дал понять, что по "делу Медведчука" могут привлечь и Порошенко.

"Другого варианта, чем отрабатывать причастность господина Порошенко и Гонтаревой, я не вижу. Если доказательства будут собраны, мы выйдем на брифинг", - заявил Баканов.

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что новое подозрение Медведчуку хотят вручить, чтоб перебить скандал с офшорами Зеленского.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в гоударственной измене. А мае Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Несколько дней назад ее продлили ноября.

Также мы писали, что Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск к Украине. Он касается грубого нарушения прав человека на защиту, справедливый суд и личную свободу.