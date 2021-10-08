Главе политического совета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, в пятницу, 8 октября, пытались вручить новое подозрение по новому делу о госизмене и терроризме.

Об этом пишет нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Сегодня мошенники из ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а другие мошенники из ГПУ вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму.

Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник (11 октября - Ред.). Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат таки новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен", - пишет Кузьмин.

Кроме того, нардеп связывает появление нового дела против Медведчука с попыткой отвлечь внимание общественности от скандала с офшорами президента.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в гоударственной измене. А мае Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Несколько дней назад ее продлили ноября.

Также мы писали, что Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск к Украине. Он касается грубого нарушения прав человека на защиту, справедливый суд и личную свободу.