В понедельник, 13 сентября, националисты напали на дом председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Радикады забросали здание фаерами и дымовыми шашками, расписали забор оскорбительными надписями, а также блокировали дорогу.

В ОПЗЖ атаку на дом оппозиционного политика назвали травлей и давлением на Медведчука. Также в политсиле считают, что нападение инспирировано властями, а пришедшие под дом Медведчука националисты действуют "под чутким руководством" Службы безопасности Украины.

"Начало очередного витка давления на оппозиционного политика, проводимое «под чутким руководством» Службы безопасности Украины, несомненно, связано с заявлением Виктора Медведчука, в котором он говорит о том, что, несмотря на незаконное уголовное преследование и политические репрессии со стороны власти, продолжит борьбу за Мир, Законность и Справедливость", - говорится в заявлении ОПЗЖ.

Ранее "Страна" писала о том, что Медведчуку продлили домашний арест до ноября.

Также мы сообщали, что ОПЗЖ требует отпустить Медведчука из-под домашнего ареста и остановить сползание страны к диктатуре.