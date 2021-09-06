В Кремле продление меры пресечения для председателя политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого суд оставил под домашним арестом еще на два месяца, объяснили русофобским подходом Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости" в понедельник, 6 сентября.

"Мы видим, что, к сожалению, те силы в Украине, которые обладают более взвешенным подходом, более сбалансированным подходом, и которые являются сторонниками все-таки обсуждения самых острых вопросов с Россией, но обсуждения, эти силы сейчас сидят под домашним арестом. Грубо, абсолютно, что называется через колено, сидят под домашним арестом, и суд только штампует продление этого домашнего ареста... Вот, что мы видим, поэтому пока доминирует вот это вот такой русофобский подход во всем и вся", - заявил Песков.

Напомним, председателя политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. При этом сами они называют все обвинения сфабрикованными.

В мае суд избрал для Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля, после чего ее несколько раз продлевали.

