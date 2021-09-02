Печерский районный суд Киева, продлил меру пресечения главе политического совета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца до 31 октября. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Суд принял такое решение, несмотря на заявление Медведчука о том, что сторона обвинения в его деле не имеет законных оснований для продления меры пресечения. Хотя сам подсудимымый еще перед заседание заявил, что не ждет от суда каких-то новых решений.

В суде Медведчука поддерживали его коллеги по партии ОПЗЖ.

Сам же Медведчук прокомментировал решение суда так:

"Мы ожидали такой результат. Мы знаем, какое оказывается давление на суд, мы знаем какое у нас в стране оказывается внутренне влияние на суды через административный ресурс по указу президента Зеленского, который таким образом борется с оппозицией.

Все доказательства собранные органами следствия в данном уголовном деле сфабрикованы.

Осуждать за это суд не нужно, мы понимаем, что сейчас угрожает судебной власти. Посмотрите что происходит с Административным окружным судом, с Конституционным судом, как вы думаете, как должны поступать судьи, когда на них оказывают такое давление, вот они и поступают таким образом", - заявил Медведчук.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в гоударственной измене. 13 мая Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Несколько дней назад ее продлили еще на два месяца.

Также мы писали, что Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск к Украине. На этот раз он касается грубого нарушения прав человека на защиту, справедливый суд и личную свободу.

Кроме того, сообщалось, что генеральный прокурор Украины объявила о завершении расследования дела Медведчука.