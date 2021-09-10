Еще троим участникам протестов на Банковой 14 августа правоохранители сообщили о подозрении за совершение хулиганских действий под Офисом президента на ул. Банковой 14 августа, сообщает столичная полиция.

"Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Также правоохранители продолжают устанавливать других участников события, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении на сайте полиции.

В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили о подозрении еще трем лицам: 30-летний и 21-летний уроженцы Днепропетровской области, а также 34-летний житель Одессы.

Напомним, 14 августа "Нацкорпус" устроил акцию протеста с митингом, шествием и традиционным для подобных мероприятий избиением людей (на этот раз журналиста и полицейских). Столкновения с полицией в тот день получились довольно жесткими: правоохранителей нещадно били, им даже пришлось применить слезоточивый газ. В ответ в них летели дымовые шашки и файеры.

Националисты в тот день выражали возмущение арестом своих однопартийцев из харьковской ячейки, занимавшихся вымогательством у работников сферы ритуальных услуг.