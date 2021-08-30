На два месяца под стражу в СИЗО отправил Печерский райсуд Киева националиста Олега Довбуша, которого подозревают в участии в массовых беспорядках под Офисом президента 14 августа. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Известно, что Довбушу инкриминируют ст.296 ч.4. (Хулиганские действия группой лиц по предварительному сговору).

"Никто даже не слушал адвокатов. Как мы и говорили, все было прописано в Офисе президента заранее, силовики просто отрабатывают приказа",- заявляют сторонники задержанного.

Напомним, в субботу, 14 августа, ультраправая партия "Нацкорпус" провела акцию протеста в центре Киева. Участники акции требовали "остановить репрессии против патриотов", под которыми они понимают арест членов "Нацкорпусе" в Харькове за рэкет и вымогательство.

Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей "Нацкорпуса", подозреваемых в вымогательстве. Банда действовала более трех лет.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как работал рэкет Нацкорпуса в Харькове.

Также сообщалось, что в Нацкорпусе озвучили требования, с которыми выйдут на протест под Офис президента.

Подробнее о том, как проходит митинг Нацкопуса в центре Киева можно прочитать в нашем онлайн-материале.