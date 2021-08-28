В Киеве завершилась акция "Свободы", участники которой выдвигали свои требования к Владимиру Зеленскому накануне его визита в США. Националисты не стали пытаться штурмовать кордон правоохранителей, которые загораживали подходы к Офису президента.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перед тем, как "свободовцы" пришли на Банковую, правоохранители загородили входы на территорию Офиса президента. Участники акции прорываться туда не стали. Они провели митинг на Лютеранской перед кордоном полиции.

Выступающие повторяли требования акции накануне визита Зеленского в США: никакого особого статуса Донбасса, никаких выборов на Донбассе, отказ от Минских соглашений. Кроме того, называли ошибкой отказ Украины от создания ядерного оружия.

"Свобода" всегда выступала против сдачи ядерного оружия. Если бы у нас была ядерная кнопка никакой москаль не полез бы на украинскую землю", - заявили на митинге.

И потребовали, чтобы Зеленский на встрече с Байденом выдвинул требование, чтобы США "исполняли гарантии по Будапештскому меморандуму".

Националисты заявили, что если подписанты Будапештского соглашения не будут выполнять взятые на себя обязательства по гарантиям безопасности, то Украине нужно будет выходить из этого соглашения и запускать процесс создания ядерного оружия.

Напомним, сторонники "Свободы" собрались на Майдане днем 28 августа. Они колонной прошли к Офису президента.

"Страна" писала о том, что на Банковой усиливали меры безопасности.