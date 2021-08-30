Печерский районный суд Киева вечером 30 августа отправил в следственный изолятор члена ультраправой партии "Нацкорпус" Дмитрия Кухарчука - второго обвиняемого в организации массовых беспорядков под Офисом президента 14 августа.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Националисту Дмитрию Кухарчуку судьи назначили меру пресечения в виде содержания в СИЗО под стражей в течение двух месяцев. В праве внести залог ему было отказано.

Несколькими часами ранее тот же суд выбрал аналогичную меру пресечения для еще одного националиста Олега Довбуша. Его тоже подозревают в участии в массовых беспорядках под Офисом президента 14 августа.

Напомним, 14 августа "Нацкорпус" устроил акцию протеста с митингом, шествием и традиционным для подобных мероприятий избиением людей (на этот раз журналиста и полицейских). Столкновения с полицией в тот день получились довольно жесткими: правоохранителей нещадно били, им даже пришлось применить слезоточивый газ. В ответ в них летели дымовые шашки и файеры.

Националисты в тот день выражали возмущение арестом своих однопартийцев из харьковской ячейки, занимавшихся вымогательством у работников сферы ритуальных услуг.