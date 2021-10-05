Украинскую политику сотрясает от нового скандала, напрямую затронувшего президента Владимира Зеленского и его ближайшее окружение.

“Страна” сообщала, что в воскресенье, 3 октября, было опубликовано так называемое “Досье Пандоры” (Pandora papers) - очередная утечка офшорных документов, в которых фигурируют счета многих известных политиков, бизнесменов и представителей шоу-бизнеса со всего мира. Огромный массив данных из более 11,9 миллиона файлов анализировал (и продолжает это делать) Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями (ICIJ) - это более 600 журналистов из 117 стран мира.

В Украине к этой работе подключились редакция “Слидство.info”, которая обнаружила в материалах целую сеть офшоров, к которым формально Зеленский и его семья после прихода Зе во власть не имеют отношения, но которые остаются в орбите “Квартала 95” и, вполне возможно, до сих пор приносят тайный доход гаранту. Кроме того, компании, связанные с нынешним президентом, могли участвовать в отмывании денег, выведенных из “Приватбанка” его бывшим совладельцем Игорем Коломойским.

И это может служить еще одним объяснением, почему расследование против олигарха по поводу банка в Украине идет ни шатко ни валко, даже несмотря на сигналы из США.

Хуже всего для Зе, что несмотря на демонстрируемую им прозападность, как раз западная пресса сейчас смакует его темные дела.

Мы разобрались, как повлияет офшорная тема на политические расклады внутри страны.

Гвоздь повестки

Подробный анализ расследования “Слидство.info” вы можете прочитать здесь.

Если кратко, в опубликованных данных об офшорных фирмах - главным образом из безналоговых зон британской юрисдикции - Белиза и Виргинских островов есть след Зеленского. В офшорах действуют фирмы, которые приносят огромные доходы близким к Зе людям и - не исключено, что и ему самому. Кроме того, прозвучало обвинение, что через офшорные компании, связанные с “Кварталом 95”, отмывались деньги, которые выводились Коломойским из “Приватбанка” до его национализации.

Тема с Зе-офшорами сразу стала центральной в политической повестке дня, а с учетом того, что начавшаяся неделя - пленарная в Верховной Раде - еще и наиболее горячо обсуждаемой в парламенте. Сейчас скандал раскручивают многие оппоненты Офиса президента (ОП). Горячился на соглассовете Рады, например, глава партии “Евросолидарности”, бывший глава государства Петр Порошенко. Часть глав парламентских комитетов из президентской фракции “Слуги народа” (СН) во время его выступления демонстративно покинули заседание. Хотя для СН активность Порошенко даже на руку, ведь пять лет тому назад тот угодил в похожий скандал с “Панамским досье” (Panama papers). И теперь ориентированные на ОП комментаторы и блогеры ехидничают: мол, кто бы говорил…

Но контратака Порошенко - это только один элемент защиты.

Также делается упор, что офшоры - это очень распространенный инструмент среди украинских бизнесменов. Например, близкий к ОП экс-нардеп Сергей Лещенко заявил: “В Украине офшорные компании настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и владельцы мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию”.

Еще один элемент оправдания - в 2012 году все бизнесмены так делали, спасая свои деньги от Янцуковича.

"В "оффшорном" материале, уточню, речь идет о бизнес-событиях 2012 года. Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников", - говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В общем, главный смысл оправданий со стороны команды президента сводится к тезисам о том, что все эпизоды касаются времен, когда Зеленский не был резидентом и что Коломойский просто перечислял на офшоры “Кварталу-95” плату за контент на его телеканале “1+1”.

Но во-первых, все равно налицо факт укрывательства от налогов. Во-вторых, офшоры до сих пор функционируют и, судя по всему, на нигде сих пор перечисляется плата по многочисленным контрактам "Квартала" (то есть укрывательство от налогов продолжается). В-третьих, перечисление средств от компаний Коломойского, которые были задействованы в вырывании средств из "Приватбанка" логичным образом делает и самого Зеленского с "Кварталом" фигурантом соответствующего уголовного расследования.

Но главное даже не это - а то, что эта тема активно муссируется на Западе в крайне невыгодном для Зеленского обвинительном формате. Причем возражения представителей президента там вообще пока не замечают.

Это может свидетельствовать о крайне серьезном звонке для Зеленского со стороны тех, на кого он ориентировался до сих пор - элит стран Запада.

Анатолий Октисюк считает, что “Досье Пандоры” станет одним из тех болезненных ударов, которые будут давать о себе знать до конца его президентского срока. “Это как в боксе Усика (чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO Александр Усик - Ред.) Вроде бы удар у него несильный, но если 12 раундов получать такие удары, то в конце едва стоишь на ногах. Грубо говоря, Зеленский прошел только 6 раундов - это половина его каденции. Остается еще 6 условных раундов, и дальше будет только вниз (рейтинг - Ред.) Врагов становится больше, ответственность за все, что происходит в стране - единолично принадлежит Зеленскому”, - написал Октисюк на своей странице в Фейсбуке.

"Скандал безусловно ударит по имиджу Зеленского и его окружения. В первую очередь это произойдет за рубежом. Они станут токсинными для зарубежных партнеров, Зеленский и его команда будут восприниматься как группа коррупционеров во главе с президентом.

Также считаю, что скандал с офшорами Зеленского, это часть большой информационной компании в отношении президента, в которой участвуют западные партнеры. А само наличие информации про офшоры Зеленского означает, что запад не смотрит на него как на партнера и долгоиграющую политическую фигуру", - сказал в комментарии "Стране" политолог Руслан Бортник

Разумков и Лукашенко переключат внимание

Сейчас Офис президента пытается перебить скандал информационно. В первую очередь - отставкой Разумкова.

“Слуги” надеются на этой пленарной неделе снять Дмитрия Разумкова с поста председателя Рады. По их расчетам, это событие должно затмить скандальное расследование об офшорах”, - спрогнозировал политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

По словам первого заместителя главы фракции СН Александра Корниенко, вопрос отзыва Разумкова (и назначения нового спикера) можно решить уже на этой пленарной неделе.

Как писала “Страна”, на замену Разумкову готовят первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который, как и нынешний спикер, прошел в Раду по списку СН.

При этом, по данным источников, именно Корниенко фракция президента выдвинет на освободившийся пост первого вице-спикера с перспективой роста. Стефанчук-де показал себя слабым организатором законодательного процесса и может не усидеть в спикерском кресле. И заменит его тот же Корниенко.

Разумков, однако, ссылаясь на регламент Рады говорит, что на этой неделе провести голосование нереально.

По его словам, сначала в аппарат парламента должны поступить подписные листы с именами не менее 150 депутатов-сторонников отзыва. Далее в течении не более 10 дней будет подготовлен отчеты спикера и Счетной палаты о выполнении сметы парламента на текущий год. Эти документы предоставят народным депутатам за два дня до голосования. То есть, если Разумкову удастся удержать ситуацию под контролем, на этой пленарной неделе рокировки не будет.

Впрочем, скорее всего, в СН попытаются переломить ситуацию.

Собеседник в руководстве одной из фракции считает такую спешку показательной. "Разумков будет до конца защищать регламент, что ему выгодно и политически. А раз "слуги" так спешат провести голосование, значит, в Трускавце все прошло не совсем гладко и за две недели для следующей пленарной недели собранные голоса могут начать "рассыпаться", - полагает собеседник.

Это же подтверждают и источники "Страны" во фракции "Слуга народа".

"То, что говорят о 190 подписях за отставку - делите на два эту цифру. Это запустили, чтобы все сомневающиеся дали голос: типа как все, так и я. Сейчас из Офиса побежали договариваться с "Довирой", "За будущее" и с Тимошенко. Но пока голосов не хватает", - рассказал наш источник.

По его словам, многие депутаты из фракции "Слуга народа", особенно на фоне раскручиваемого на Западе скандала с офшорами президента, уже думают о своем политическом будущем, в случае, если Зеленский сойдет с дистанции.

"Политический проект Разумкова, о котором сейчас все говорят, в таком случае для многих наиболее приемлемый вариант. Не с Арахамией же дальше строить партию", - говорит источник.

Впрочем, даже если Разумкова и отправят в отставку, это, само по себе, не разрешит проблемы во власти.

“Быстро “уйдут” Разумкова или нет, его отставка только усугубит положение команды Зеленского. Она даст повод говорить о том, что адекватные люди (а именно такой имидж сейчас у Разумкова) уходят от токсичного президента. А “слуги” еще хотят на этой “пленарке” собрать ВСК (временную следственную комиссию Верховной Рады - Ред.) по вопросу Иловайской трагедии, хотя комиссия занимается “вагнеровцами” (история с несостоявшимся задержанием наемников из ЧВК “Вагнера” - Ред.) Это тоже попытка перебить офшорную шумиху. Но я не думаю, что обе темы “снизят градус”. Со временем, конечно, офшоры отойдут в тень, но это черная метка Зеленскому, еще один “блинчик” на штангу его антирейтинга, который с остальными будет тянуть его вниз”, - говорит политолог Октисюк.

А вот политолог Вадим Карасев ожидает, что власть попробует отвлечь общество некоей внешней угрозой. “На этот раз это может быть не Россия, потому что Зеленский надеется на встречу с Путиным. Но может быть Лукашенко. Могут развить тему угроз с севера, “стене” на границе. Или же это будет Венгрия, к которой газ теперь пойдет в обход Украины”, - полагает эксперт.