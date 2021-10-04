В мире разгорелся грандиозный скандал после публикации расследования "Pandora Papers". В нем рассказывается, в частности, как президент Украины Владимир Зеленский уходил от налогов через офшорные компании.

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Досье Пандоры" - материалы об офшорных активах политиков и звезд 3 октября. Досье выложено на сайте консорциума.

"Досье Пандоры" вышло через пять лет после обнародования другого громкого расследования консорциума – панамских документов "Panama Papers". В нем фигурировали офшоры предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

"Страна" обнаружила, что многие данные нового расследования насчет бизнеса Владимира Зеленского новостью не являются. Мы решили дополнить собранную международными расследователями информацию и вспоминить, что было известно об офшорах украинского президента еще до его избрания.

Офшоров больше, чем у Порошенко

Еще до избрания президентом Владимир Зеленский задекларировал, что вместе с женой контролировал ряд офшорных компаний. Основным офшором будущего президента была кипрская компания "Green Family Ltd" (англ. – ООО "Зеленая семья"). Еще во владении семьи Зеленских находились следующие офшорные компании:

"Megiritano Ventures Ltd" (Меджиритано Венчурес Лтд), Британские Виргинские острова;

- "Film Heritage inc" (Фильм Херитейдж инк.), Белиз;

- "Vilhar Holdings Limited" (Вилхар Холдингс Лимитед), Кипр;

- "Aldorante Limited" (Эльдоранте Лимитед), Кипр.

Кроме компаний в офшорных зонах Владимир Зеленский задекларировал, что владеет итальянской фирмой под названием "San Tommaso S.R.L.".

Источник: public.nazk.gov.ua

Интересно, что экс-президент и миллиардер Петр Порошенко, один из фигурантов предыдущего крупного расследования "Панама пэйперс", задекларировал меньшее количество офшорных фирм, чем Владимир Зеленский. В декларации Порошенко указаны тоже одна фирма на Британских Виргинских островах, но всего две – на Кипре, и ни одной в Белизе.

На кипрскую компанию Зеленского "Aldorante Limited", согласно его декларации, были записаны огромная 270-метровая квартира и два парковочных места в Киеве, которые были приобретены в октябре 2016 года.

Кроме того, согласно сведениям из реестра компаний Кипра, полученным "Страной" в начале 2019 года, Владимир Зеленский являлся непосредственным руководителем (директором) компании "Green Family Ltd":

Источник: mcit.gov.cy

Аналогично Зеленский являлся также директором еще одной своей кипрской компании "Vilhar Holdings Limited".

Однако факт наличия должностей директоров в кипрских компаниях Владимир Зеленский не отразил в своих декларациях.

Поначалу Владимир Зеленский вообще скрыл факт владения акциями кипрской компании "Green Family Ltd". В первоначальном варианте декларации он «забыл» об этих акциях.

Сразу же в СМИ разгорелся скандал – журналисты обнаружили факт владения кипрской фирмой. После этого Владимир Зеленский подал затем исправленную декларацию, где "вспомнил" о наличии у него компании на Кипре:

Источник: public.nazk.gov.ua

Затем, согласно данным кипрского реестра компаний, 28 января 2019 года чета Зеленских избавилась от акций "Green Family" – уже после того как разгорелся скандал в СМИ:

Источник: mcit.gov.cy

На крючке у Коломойского

Одновременно с публикацией документов "Pandora Papers" в воскресенье, 3 октября, на Ютуб вышел фильм-расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Его сняли журналисты "Слидство.info".

Зеленский использует коррупционные схемы. Фото: Слидство.info

Журналисты сообщили, что на счета офшорных компаний, связанных с Зеленским, были перечислены 40 миллионов долларов, выведенные со счетов "Приватбанка" до его национализации в 2016 году. То есть вполне может быть, что фирмы Зеленского были участниками схемы по отмыванию средств "Приватбанка".

Но эта информация не является новостью. Она была обнародована еще 1 марта 2019 года нардепом от "Блока Петра Порошенко" Владимиром Арьевым.

Депутат в своем Facebook заявил, что на счета студии "Квартал-95" Владимира Зеленского вывели 41 миллион долларов из "Приватбанка" во времена, когда владельцем банка был Игорь Коломойский:

Источник: facebook.com/ Volodymyr Ariev

По утверждениям нардепа, произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 миллиардов долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами.

"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям "Реализ Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским", – пишет нардеп.

Руководителем "Укртранснафта" в то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы "Приват" и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы "Приват".

В течение нескольких дней, по сообщению Арьева, 38,2 млн долларов США были выведены из "Укртранснафты" на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%).

Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре офшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ осел на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника.

По словам нардепа, это еще один представитель номинальных собственников, который "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в "Приватбанке" на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы "Приват".

"Замаскировав движение средств через офшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефиров, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", – заявил соратник Порошенко.

Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на ряд компаний, среди которых фигурируют "Aldorante Limited", Кипр, и "Film Heritage Lnc", Белиз. Эти компании были оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата.

"$41 млн выводился из "Приватбанка" частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского", – заявил Арьев.

"В итоге более 6 миллионов долларов оказываются на счетах одной кипрской компании. Она называется Green Family Ltd (Зеленая семья с ограниченной ответственностью, в переводе)", – сообщил нардеп.

Владимир Арьев не назвал свои источники, но опубликовал также номера контрактов и даты банковских трансферов.

Отметим, что документы, опубликованные нардепом Арьевым, использовали в своем фильме-расследовании "Офшор-95" журналисты проекта Slidstvo.info.

Для подтверждения факта, что журналисты Slidstvo.info использовали информацию депутата от партии Порошенко, достаточно сравнить опубликованные ними документы. Вот скрин документа, опубликованного Владимиром Арьевым 1 марта 2019 года на его странице в Facebook:

Источник: facebook.com/volodymyr.ariev

А вот стоп-кадр из фильма команды Slidstvo.info, которую финансируют США и фонд Сороса:

Источник: youtube.com/ slidstvo info

Как видим, это один и тот же документ.

Как бы там ни было, если обнародованная депутатом Арьевым, а затем повторенная журналистами Slidstvo.info информация соответствует действительности, то это значит, что у структур олигарха Игоря Коломойского есть серьезный компромат на Владимира Зеленского. Который после избрания президентом из-за этого стал сильно зависеть от скандального олигарха.

Также потенциально это делает Зеленского и его ближайшее окружение фигурантами уголовного дела по выведению средств из "Приватбанка" Игорем Коломойским. Если, конечно, когда-нибудь это уголовное дело начнет расследоваться всерьез.

Партнера Зеленского подозревают в обнале и отмывании

Но мимо внимания СМИ прошел интересный факт: в 2019 году Владимир Зеленский задекларировал владение доли размером 12,5 % в украинском ООО "Инвест Анима". Такие же доли в ООО имели давние сотрудники «Квартала» Сергей и Борис Шефиры, а также Андрей Яковлев.

Остальные 50%, по данным единого реестра юридических лиц, принадлежат компании по управлению активами (КУА) "Актив-Инвест":

Источник: minjust.gov.ua

После избрания президентом Владимир Зеленский передал долю в компании своему ближайшему соратнику и первому помощнику Сергею Шефиру. В остальном состав участников ООО остался без изменений.

Проблема в том, что фирма КУА "Актив-Инвест", которая владеет половиной фирмы «Инвест Анима», не раз упоминается в качестве фигуранта уголовного производства, которое связано с уклонением от уплаты налогов и обналичиванием денежных средств.

Уголовное производство №32017100000000066 от 13.05.2017 г. было открыто по фактам совершения следующих преступлений:

- фиктивного предпринимательства;

- мошенничества;

- умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах;

- покушения на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах;

- растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.

Эти уголовные преступления предусмотрены статьями 190, 191, 205 и 212 Уголовного кодекса Украины.

В одном из определений Печерского райсуда Киева говорится, что КУА "Актив-Инвест" входит в ряд предприятий, которые имеют признаки фиктивности и созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и пособничества уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В другом определении суда прямо говорится, что, по данным следствия, на расчетные счета ООО КУА "Актив-Инвест" с целью обналичивания перечислялись безналичные средства. Само КУА "Актив-Инвест" при этом названо юридическим лицом, которое имеет признаки фиктивности:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Только в 2021 году уголовное производство дошло до суда: 15 сентября Подольский райсуд Киева назначил дату подготовительного слушания по делу.

Получается, что Владимир Зеленский со своим ближайшим окружением владел половиной фирмы "Инвест Анима", вторая половина которой принадлежит структуре, связанной с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Другими словами, Владимир Зеленский до избрания президентом был партнером лиц, подозреваемых в отмывании денег.

"Страна" уже рассказывала, что на соратников Зеленского записаны дорогие квартиры в Лондоне, напротив музея Шерлока Холмса и около парламента.

Ранее "Страна" приводила "Досье Пандоры" о тайных активах Зеленского, опубликованное The Guardian.

Мы также писали, какие последствия для президента будет иметь обнародование данных о его офшорах.