Сегодня, 3 октября, в YouTube вышел фильм-расследование про офшоры президента Украины Владимира Зеленского, который отказывались показывать в Малой опере.

"Представь себе: в один день народ выбирает тебя президентом. Большинство в парламенте - твоё. Твой друг детства - глава безопасности Украины. Генпрокурор - 100% твой человек. Ты можешь изменить страну и правила, по которым играли до тебя. Что же ты сделаешь?", - говорится во вступлении к фильму, где использованы цитаты из предвыборного сериала "Слуга народа", в котором сыграл актер Зеленский.

В фильме говорится о создании Зеленским успешного бизнеса в Украине и том, как он впоследствии спрятал свои доходы в офшорах. Новая утечка документов и миллионы файлов, в числе которых регистраторы островных фирм, которые проливают свет на политиков и бизнесменов со всего мира, включая и украинского лидера с его бизнес-партнерами.

Журналисты - расследовали нашли до сегодняшнего дня неизвестные офшорные фирмы и недвижимость ключевых лиц "95 квартала", а также смогли установить связь между Зеленским и скандальным украинским олигархом на миллионы долларов.

Авторы фильма уверены, что найденная информация позволяет иначе взглянуть на украинского президента, "который пришел к власти спекулируя на образе честного и скромного президента из народа".

Тайны бизнеса президента Украины. Опубликовано расследование об офшорах Владимира Зеленского

По словам мамы Зеленского, будущий президент воспитывался в обычной рабочей семье, которая не была богатой. Он всегда помогал людям и сам создал свою компанию под названием "Квартал 95", в которой работает почти 500 человек. "Значит он умеет с людьми [находить общий язык] и руководить компанией", - делает выводы мама Зеленского.

Первыми, кто сделали вклады в компанию "95 квартал" были Зеленский и братья Шефиры (Борис и Сергей). Все вместе перебрались из Кривого Рога в Киев. Жили по 5-6 человек на съемных квартирах. Новосозданная компания быстро развивалась, говорится в расследовании.

По словам Артема Вакалюка, который занимается расследованиями кино- и телевизионного рынка более 10 лет, с самого начала "Квартал" изначально не был компанией, которая изначально была заточена на бизнес. Это больше была "семейная компания".

"Все были родственниками и друзьями, каждый работал не только для того, чтобы получит зарплату, а каждый строил это как часть своего маленького бизнеса", - говорит Вакалюк.

"Позже кинобизнес принесет создателям бешенную популярность и миллионные доходы", - сообщают авторы фильма.

Над так называемым "досье Пандоры", которое стало самым масштабным разоблачением финансовых тайн мировых политиков, в итоге работали более 600 журналистов из 117 стран мира. Они обрабатывали данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

В Pandora Papers фигурируют имена руководителей Украины: главы СБУ Ивана Баканова, первого помощника Сергея Шефира, а также самого президента - Владимира Зеленского.

Журналисты Cлідство.інфо были на постоянной связи с журналистом Люком Хардингом из британского издания The Guardian. По оценке Хардинга, сам проект можно охарактеризовать одним словом "супер".

"Более 10 миллионов документов, самая большая тайна истории. Вот что мы пытаемся сделать - пролить свет на госслужащих. Я имею в виду, в конце концов, что Зеленский - слуга народа, разве не так?", - поделился с нами Хардинг.

Новые бумаги свидетельствуют о том, что компании офшорной сети владельцев "95 Квартала" были использованы для покупки 3 квартир в Лондоне. И это лишь одна из находок "Досье Пандоры".

По данным журналистов, у "Квартала 95" подписан контракт с "1+1" (принадлежащим Игорю Коломойскому) до 2022 года. "Годовой контракт от 10 до 20 миллионов", - называет сумму Игорь Валерьевич. И признается, что узнал о желании Зеленского стать президентом Украины в 2017 году.

"Я подозреваю, что мысли были с 2015-го, когда он "Слугу" (сериал "Слуга народа", Ред.) делал", - поделился Коломойский.

"Мы выяснили, что миллионы от Коломойского шли не только на счета украинских фирм, которые когда-то зарегистрировали Зеленский с друзьями. Деньги шли туда, где тепло и меньше налогов. В тот год, когда "Квартал" начал сотрудничать с олигархом, ключевые люди компании регистрируют ряд фирм на далеких островах", - сообщают Cлідство.інфо.

По данным эксперта по структуризации активов Максима Грекова, офшорные компании удобно использовать для "перекидывания" денег, поэтому их часто называют компаниями-кошельками.

"То есть ты можешь перекидывать деньги с любой компании на любую компанию условно с любым назначением платежа", - говорит Греков.

И в окружении Зеленского журналисты-расследователи обнаружили десятки таких офшорных компаний. Сеть помогал создавать офшорный регистратор Fidelity и украинский адвокат Юрий Азаров, подпись которого есть на всех ключевых документах, но найти его оказалось непросто. По адресу его юридической фирмы находится другая фирма, телефон не работает, а на месте регистрации его видели больше полутора лет назад.

В сердце офшорных компаний находится ранее неизвестная компания Maltex Multicapital Corp. Она поровну разделена между компаниями Зеленского, братьями Шефирами и Андреем Яковлевым. Трастовую декларацию подписал нынешний глава СБУ Иван Баканов. Его фирма выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital Corp.

SVT films наполовину принадлежит Maltex. Вокруг нее построена офшорная часть "95 квартала".

Журналисты убедились в достоверности по крайней мере части схемы про 40-миллионный перевод, который в 2012 году получили фирмы Зеленского и "друзей".

Он был замаскирован под вкладом в статутный капитал "Квартала 95".

"Фирмы, с которых поступали эти деньги, подозреваются в отмывании миллиардов с "Привабанка". То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", - делают выводы журналисты Cлідство.інфо.

Международный консорциум журналистов-расследователей также опубликовал "досье Пандоры" о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. И, судя по всему, анонсированный на сегодня фильм Слидство.info об офшорах Зеленского - часть общего расследования".

Бывший член команды Зеленского, Руслан Рябошапка (генпрокурор Украины с 29 августа 2019 по 5 марта 2020) заявил, что не знает, зарабатывает ли Зеленский на офшорах и сказал, что "по его мнению, это плохо".

"Президент не должен иметь в собственности офшорных компаний. Вообще офшорные компании - это плохо, вне зависимости от того, президент ими владеет или не президент. потому что это способ уклонения от налогов и легализации грязных денег", - сказал Рябошапка.

13 марта 2019 года, в разгар президентских перегонов, адвокат Юрий Азаров, который работает на фирмы Зеленского и его партнеров, подписывает документ о передаче акций компании "Малтекс", которая поровну разделена между офшорами руководителей "95 Квартала". Фирма Сергея Шефира безоплатно получила 1/4 собственности Малтекс от белизской компании Зеленского.

Консультант по вопросам финансовых преступлений Мартин Вудз говорит о том, что сертификат акций подтверждает то, что принимающая страна не платила никаких денег. Поэтому право собственности просто передалось от одного имени к другому. Акции не были проданы. Они просто передались другой стороне.

Но далее еще интереснее - после передачи акций Шефиру, 25 апреля 2019 года, адвокат Юрий Азаров подписал документ, показывающий намерение Малтекс выплачивать дивиденды офшору Зеленского (в то время, когда его офшор уже не владел частью). По мнению Вудза, это показывает нелегальность сделок.

Уже на следующий день после инаугурации Зеленский назначил своего бизнес-партнера Сергея Шефира своим первым помощником.

"Моя задача, помимо основной работы, то, чтобы он (Зеленский), когда пошел в политику, оставался порядочным человеком", - комментировал свои должностные обязанности Шефир.

А юрист "95 Квартала", фирма которого формально владела ключевым офшором "кварталовцев" Иван Баканов получил должность главы СБУ, которую занимает по сегодняшний день.

Партнеры Зеленского облюбовали очень дорогую недвижимость около Вестминстерского палаца в Лондоне, по соседству с которым живет премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Британский парламент в 5 минутах ходьбы.

"В принципе, люди не могут себе позволить жить здесь. Но я разговаривал с одним парнем, который живет в том же квартале. Он курил на улице. Сказал, что аренда его квартиры обходится в 550 фунтов в неделю или 2 200 фунтов в месяц", - говорит британский журналист Люк Хардинг.

Это Clarence Gate, где имеет квартиру Сергей Шефир. Его фирма купила недвижимость в 2016 году за 1 575 000 фунтов.

"На дверях нет звонка, где было бы написано "Яковлев", куда можно позвонить. Это все полностью анонимно. Это была первая квартира, которую мы посетили", - добавил Люк Хардинг.

"Не знаю, видно ли вам. Это Риджентс парк. Он замечательный", - показывает местные пейзажи Люк Хардинг.

"Люди прогуливаются с кофе. Это очень приятное место", - говорит журналист.

Еще одна квартира Шефира находится на Чалфонт Корт. ее стоимость 2 200 000 фунтов.

"Это смешно, Лена, потому что по соседству живет Шерлок Холмс. Я не шучу", - рассказывает подробности украинским журналистам британский коллега Люк Хардинг.

Квартира Сергея Шефира в Лондоне, в доме-музее Шерлока Холмса

По словам Люка Хардинга, двери дома Чалфонт Корт - напротив дома 221В по Бейкер стрит, самого известного адреса в Лондоне, где живет детектив Шерлок Холмс, или жил бы, если бы был реальным.

Мировые СМИ тоже начали писать об офшорах Зеленского из расследования "досье Пандоры". Guardian со ссылкой на "досье Пандоры" пишет о том, как Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента.