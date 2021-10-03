В Киеве отказываются показывать фильм про офшоры Зеленского

Директор Малой оперы Алексей Прасол за несколько часов до презентации фильма-расследования про офшоры президента Владимира Зеленского "Офшор 95" отказался предоставлять помещение, сославшись на ремонт и отсутствие света. Тем временем все афиши со здания удалили.

Об этом написала журналист издания "Слідство.інфо" Анна Бабинец, готовившая фильм к показу на большом экране.

"За несколько часов до показа фильма "Оффшор 95" директор Малой оперы Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет - "мы не будем показывать фильм о президенте" (фильм об офшорах Зеленского).

Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом с помещения сняли, работникам сказали, что короткий день - опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку.

Соглашение у нас заключено, локация оплачена. До премьеры - 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа !!! Все должно состояться сегодня в 19:00. Пишите или звоните", - написала у себя в Facebook редактор издания "Слідство.інфо" Анна Бабинец.

Как писала "Страна", за два года из банков Украины в офшоры вывели 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Ранее у экс-президента Петра Порошенко заявили, что он не контролирует оффшоры, о которых сообщил Центр по исследованию коррупции.