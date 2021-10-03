Как сообщили "Стране" источники в партии "Слуги народа", на Банковой хотят провести голосование за отставку Разумкова с поста спикера Рады в среду или в четверг, то есть 6 или же 7 октября.

"8 октября, в пятницу, у спикера Разумкова день рождения. Поэтому поставлена задача до этого момента его уволить. Типа "подарок" сделать. Такое иезуитство мелкое местного разлива", - говорит источник в партии, как передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, что депутаты президентской фракции "Слуга народа" 4 октября начнут процедуру отзыва спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Такое решение было принято в субботу на выездном заседании "Слуги народа" в городе Трускавец (Львовская область).

Для утверждения отставки спикера Верховной Рады за нее должны проголосовать большинство депутатов - не менее 226 голосов.

Как стало известно "Стране", главная цель Трускавца - это сбор голосов за отставку спикера.

Мы информировали, что официально главный упор по итогам заседания фракции "Слуга народа" делается на отставке Дмитрия Разумкова с поста руководителя парламента. Всего было собрано более 150 подписей.