В Трускавце сегодня, 2 октября, проходит рабочая встреча фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Главная цель встречи для Банковой - заручиться поддержкой и собрать гарантированные голоса за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Первая часть выполнена - собрано уже больше 150 голосов, необходимых для выноса вопроса по спикеру в сессионный зал для голосования. Но не все так просто. Во фракции уже появились свои внутренние оппозиционеры. Об этом передает Телеграм -канал "Политика "Страны".

"А вот и первый открытый бунт во фракции "слуг народа" по поводу отставки Разумкова. Нардеп Дмитрий Наталуха заявил, что не собирается голосовать за отставку Разумкова. Аргументировал он это тем, что Разумков действует по закону и регламенту", - передают с места корреспонденты издания.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что первый помощник президента Сергей Шефир в Трускавце прокомментировал слухи об инсценировки покушения на себя. "Где-то смешно, где-то обидно", - рассказал он прессе в Трускавце.

Также мы рассказывали, что Арахамия назвал "неожиданным предложением" желание Разумкова поговорить со "слугами" о своей работе.